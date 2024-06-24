Eğirdir Gölü'nde aynı noktada 4. kez el bombaları bulundu

Isparta'da Eğirdir Gölü'nün kıyısında su içerisinde çok sayıda el bombası bulundu. Göl kıyısında aynı noktada daha önce de 3 kez el bombaları bulunmuş ve özel ekip tarafından bölgeden tahliye edilmişti.

Isparta'daki Eğirdir Gölü kenarında aynı noktada dördüncü kez el bombaları bulundu.

Babasultan mevkisindeki halk plajına yüzmek için giren vatandaş, göl kıyısında patlayıcı madde görmesi üzerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, gölün 20 metre içerisinde dağınık halde 7 el bombası belirlendi.

Ekipler, geniş güvenlik önlemleri alarak plajı giriş ve çıkışlara kapattı.

UZMANLAR BEKLENİYOR

El bombalarının güvenli şekilde çıkarılması için uzman ekip talep edildi. Bunun için İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

Eğirdir Gölü'nde bir yıl içinde 17 el bombası daha bulunmuştu.

El bombalarını bulan Hilmi Gürler, "Konya'dan Eğirdir'de tatil için geldim. Göle girmiştim. Yürürken ilk olarak birini gördüm, 3-5 derken, 6-7 tane oldu. Etrafımda toplu bir yerde duruyor el bombaları. Devamlı girip çıktığımız yer burası, 3-4 gündür buradayız. Daha önce de bulunmuş öyle duyduk. Daha sonra kayaların içinden bir el bombası daha buldular. Genel araştırma yapılması lazım" dedi.