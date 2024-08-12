Eğirdir Gölü’ndeki son durum endişe yarattı

Türkiye’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan ve Isparta’nın da içme suyunun bir kısmının karşılandığı Eğirdir Gölü’nde su altından yüzeye çıkan, su kaynağı görünümünde su kabarcığı tespit edildi. Balık tutmak amacıyla göle açılan balıkçıların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Eğirdir Gölü’nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici su kaynağı görünümünde olan kaynamanın metan gazı olabileceğine dikkat çekti. Kesici “Birkaç dakika sonra bu fokurdamanın azalması bize şunu gösteriyor, orada eğer su kaynağı olsaydı sudaki fokurdama saatlerce sürerdi. Keşke bir örnek alınarak metan gazı mı yoksa tatlı su özelliklerine ait su mu olduğu belirlense. Bana ulaşan videolarda var ama çok büyük bir ihtimalle metan gazından kaynaklı. Eğirdir Gölü’nün dip kısmında bilinen elli beş tane su kaynağı var ama maalesef ki dip kısmında fazla bir şekilde dip çamuru var. Onların da temizlenmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.