Eğirdir’de alkollü sürücü direğe çarptı: 1 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında D330 karayolu Menderes Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 20 SV 699 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü M.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan alkol testinde sürücünün 0,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.