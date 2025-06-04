Eğirdir’de traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eğirdir-Konya kara yolu üzerinde, Kemerköprü mevkiindeki hayvanat bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kamal A. idaresindeki 32 EN 623 plakalı traktör ile aynı yönde seyreden Ferdi A. hâkimiyetindeki 34 HE 4027 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 yolcu hafif yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.



