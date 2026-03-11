Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ara tatil ve zorunlu eğitim açıklaması

AKP’nin grup toplantısı nedeniyle Meclis’te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatil ve zorunlu eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERKENE ÇEKİLMESİ LAZIM"

Tekin, eğitim süresine ilişkin şunları ifade etti:

“12 yıllık zorunlu eğitimi tartışıyoruz. Bilgiye erken erişilen bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edilmesi lazım. Zorunlu eğitimin biraz daha erkene çekilmesi lazım. Bu tartışmaları izliyoruz.”

"KARAR PAYLAŞILACAK"

Ara tatillere ilişkin ise Tekin şunları aktardı: “Ara tatiller üzerinden okumayın sadece. Biz attığımız her adımı Bakanlık içerisinde takip ediyoruz. Pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğuracak mı, izliyoruz. Değerlendirmeler yapılıyor. Karar alınınca paylaşılacak.”