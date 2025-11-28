‘Eğitim, bakıcılık değildir’

Etki Can BOLATCAN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, çalışan ebeveynlerin şikâyetlerini gerekçe göstererek ara tatillerin kaldırılabileceği yönündeki açıklamasına eğitim emekçileri tepki gösterdi. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, eğitimin "bakıcılık hizmeti” yaklaşımına indirgenemeyeceğini belirterek Bakan’a "Bu analizi hangi bilimsel verilerle yaptınız?" diye sordu

Aydoğdu, ara tatilin kaldırılmasına dair açıklamaları “Milli Eğitim Bakanı’nın ‘analiz yaptık’ diyerek sunduğu gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Bakanlığın açıklamalarında, eğitim süreçlerinin ihtiyaçlarından ziyade, çalışan anne-babaların ara tatillerde yaşadığı bakım sorunlarına ilişkin şikâyetlerin belirleyici olduğu anlaşılmaktadır” diyerek değerlendirdi.

Eğitimin “çocuklara birileri baksın” yaklaşımına sıkıştırıldığını belirten Aydoğdu, “Velilerin çocuklarına dair yasal izin haklarını güçlendirmek gibi gerçek çözümler gündeme alınmak yerine, pedagojik olarak faydalı bir uygulama ortadan kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, “Eğitimi ‘bakıcılık hizmeti’ gibi gören bu yaklaşım, pedagojik gereklilikleri yok saymaktadır. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube olarak, eğitimin niteliğini ve öğrencilerin üstün yararını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.