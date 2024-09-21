Eğitim başladı ama okulda inşaat sürüyor!

Kamuda tasarruf tedbirleri sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı kararla okullarda temizlik yapılmayıp çöpler birikirken, Aydın’da ise okulların açılmasına rağmen bir okulda inşaatın devam ettiği öğrenildi.

Aydın’dın Koçarlı ilçesinde bulunan Mersinbeleni İlkokulu ve Ortaokulu’nda, okulun içinde hafta içinde hala traktörlerin çalıştığı, okul bahçesindeki inşaat malzemelerini ve hafriyatı taşımak için bırakılan römorkların durduğu ifade edildi.

Öğrenci velilerinin ise çocukların başına her an bir hayati tehlike gelmesiyle ilgili korktuğu belirtildi.

Eğitim öğretim yılının başlaması üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen okulda hala matkap, çekiç, balyoz seslerinin olduğu ve okula traktörün girdiği ifade edildi. Okuldaki tuvalet tamiratının bile yetişmediği öğrenilirken, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine veya okula yakın camiye gönderildiği kaydedildi.

"İHMALİ OLANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI"

Yaşananlara tepki gösteren Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, "Yaşananlar okuldaki öğrencilerin güvenliği açısından önemli sakıncalar ortaya koymaktadır. Öğrenci ölümleri, çocukların kayıpları yaşandığı, geçmişte ders alınması gereken birçok örnekler varken; olası bu riskleri göze alarak, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve öğretim ortamı sağlanamaz. Böyle bir ortam öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin hayatını tehlikeye sokar, vicdanları yaralar, telafisi mümkün olmayan sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Okul güvenliğinin yok sayıldığı, çocuklarımızın büyük tehlikeler yaşadığı bu durum karşısında; yetkililerin, sorunu çözme yönünde bir adım atmamaları oldukça düşündürücüdür" dedi.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu’nun daha önce Menzil şeyhine bağlılık yemini ettiğini hatırlatan Özdemir, "Arıkoğlu; okullar bu haldeyken, öğrenci ve eğitim emekçileri hayati tehlike riski altındayken, okulların sorununu çözme konusunda da Şeyh’ine yaptığı bağlılık yeminini işine, mesleğine, üstlendiği sorumluluğu yerine getirmek içinde yaptığı yemine bağlı kalsaydı. Bir an önce okulun inşaatının tamamlanmasını bekliyoruz. Okulun eğitim öğretim yılına hazırlanması noktasında ihmalleri olanlar hakkında derhal soruşturmanın başlatılmasını bekliyoruz. Çocuklarımızın hayatlarını hiçe sayan liyakatsiz, aldığı sorumluluktan başka yerlere bağlı kafaların görevlerine son verilmesini bekliyoruz" diye konuştu.