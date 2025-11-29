Eğitim bilgileri doğru değilmiş: Romanya Savunma Bakanı Mosteanu istifa etti

Rormanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, öz geçmişindeki gerçeği yansıtmayan eğitim bilgilerinin ortaya çıkmasının ardından görevinden istifa etti.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ülke basınındaki öz geçmişinde yer alan mezuniyet tarihi ve üniversite bilgisinin gerçeği yansıtmadığı haberlerinin ardından istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mosteanu, “Savunma Bakanı görevimden istifa ettim. Bu kararı, Romanya ordusuna olan saygım ve bağlılığımla alıyorum” ifadelerini kullandı.

"YILLAR ÖNCE YAPTIĞIM HATALAR..."

Romanya ve Avrupa’nın, Rusya'nın saldırısı altında olduğunu savunan Mosteanu, “Ulusal güvenliğimiz ne pahasına olursa olsun savunulmalıdır. Eğitimim ve yıllar önce yaptığım hatalarla ilgili tartışmaların, şu anda ülkeyi yönetenlerin zorlu görevlerinden dikkatlerini dağıtmasını istemiyorum” açıklamasında bulundu.

Savunma Bakanlığı’nın geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta tarafından yürütüleceği duyuruldu.