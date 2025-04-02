Eğitim-Bir-Sen'den üyelerine 'boykot çağrısı yapanları ihbar edin' mesajı

İktidara yakın Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), üniversite gençlerinin çağrısı ve siyasi partilerin desteğiyle kitleşen ve bugün hiçbir alışveriş yapılmamasıyla uygulanacak olan ekonomik boykot hakkında üyelerine mesaj gönderdi.

Mesajda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, boykot çağrısı yapanlar hakkında 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamalasıyla soruşturma başlattığı da hatırlatıldı.

İHBARCILIK ÇAĞRISI

Eğitim-Bir-Sen mesajında, ihbarcılık çağrısı da yaptı.

Sosyal medya hesaplarından boykot paylaşımı yapanların isim ve soyisimleriyle birlikte ekran görüntülerinin alınıp kendilerine mail olarak iletilmesini istedi.

ÜLKE GENELİNDE BOYKOT

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı bugün ileri taşındı.

Kampüslerde dersleri boykot eden üniversite öğrencilerinin çağrısıyla bugün ülke genelinde alışveriş yapmayarak ekonomik boykot gerçekleştiriliyor. Boykot çağrısına siyasi partiler de destek verdi.