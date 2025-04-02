Eğitim-Bir-Sen, üyelerine boykot çağrısı yapanlarla ilgili mesaj gönderildiğine dair iddiaları yalanladı

İktidara yakın Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), üniversite gençlerinin çağrısı ve siyasi partilerin desteğiyle kitleselleşen ve bugün hiçbir alışveriş yapılmamasıyla uygulanacak olan ekonomik boykot hakkında üyelerine mesaj gönderdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Fişlemek, dışlamak, ötekileştirmek bizim işimiz olamaz. Biz, Memur-Sen’iz" dedi.

Söz konusu mesajda belirtilen şekilde bir mail adresleri olmadığını da belirten Yalçın, "Ne SMS sistemimizden, ne resmi hesaplarımızdan atılmış böyle bir mesaj yoktur. İddia edilen uzantıda bir mail adresimiz de yoktur" dedi.

🎙️ K A M U O Y U N A



🟢Yerli Üretimin, Milli Firmaların Yanında Olduğumuz Doğru✔️

🟢Milletimizin Hizmetinde Olduğumuz Doğru✔️

🔴ANCAK marjinal sol basının ürettip yaydığı yalan haberdeki mesajın bize ait olduğu iddiası doğru değildir📵



Fişlemek, dışlamak, ötekileştirmek bizim… https://t.co/aakziGLdAj pic.twitter.com/yAF8GfmAnr — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) April 2, 2025

ÜLKE GENELİNDE BOYKOT

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen bazı firmaları boykot çağrısı bugün ileri taşındı.

Kampüslerde dersleri boykot eden üniversite öğrencilerinin çağrısıyla bugün ülke genelinde alışveriş yapmayarak ekonomik boykot gerçekleştiriliyor. Boykot çağrısına siyasi partiler de destek verdi.