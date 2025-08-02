Eğitim bütçesi din ve mesleğe

Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılının ilk yarısındaki harcamalarının ve ikinci yarısına yönelik öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. AKP'nin eğitim politikalarında dini ve mesleki eğitimin ağırlığını ortaya koyan raporda paylaşılan din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için harcanan para, dudak uçuklattı.

MEB, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 678 milyar 332 milyon 841 bin TL harcadı. Bakanlığın Ocak – Haziran 2025 dönemindeki harcaması, 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla yüzde 30 arttı. MEB’in 678,3 milyar TL’lik harcamasının 515,8 milyar TL’sini personel giderleri oluşturdu.

Bütçeden aslan payı yine dini ve mesleki eğitim yapan okullara verildi. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 1 milyar 169 milyon 23 bin 931 TL’lik harcamaya imza atıldı.

2025’in ilk yarısında imam hatip okulları için harcanan para 930 milyon 28 bin TL, mesleki eğitim okulları için harcanan para ise 238 milyon 995 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran 2025 döneminde imam hatipler ve meslek liseleri için 1,1 milyar TL harcayan MEB’in fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için altı ayda harcadığı para ise 131,4 milyon TL’de kaldı.

EĞİTİM BÜTÇESİ BETONA

MEB’e bağlı diğer bazı müdürlüklerin 2025’in Ocak-Haziran döneminde harcadığı para ise şöyle sıralandı:

• İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü: 682,1 milyon TL

• Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 71,5 milyon TL

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: 2,3 milyar TL

• Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü: 26,2 milyar TL

MAARİF’İN PAYI

Bakanlığın, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kaleminden yaptığı harcama da mali raporlara yansıdı. En son 1 milyar 794 milyon TL kaynak aktarılan Maarif Vakfı ile MEB’in üye olduğu kuruluşlara ödenen aidat ile personelin öğle yemeği giderlerini kapsayan, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kaleminden 2025’in ilk yarısında yapılan harcama, 1 milyar 883 milyon 449 bin TL oldu.