Eğitim bütçesi servise bindi

İktidarın eğitim politikası, milyonlarca öğrenciyi taşımalı eğitime mahkûm etti.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, 2025 itibarıyla 400 binin altına kadar geriledi.

Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı. Yıllar itibarıyla giderek yaygınlaşan taşımalı eğitim, çok sayıda sorunu da beraberinde getirdi.

Yüksek servis ücretlerinin yanı sıra ölümlü ya da yaralanmalı okul servisi kazaları, taşımalı eğitim ile açığa çıkan sorunlar arasında yer aldı.

Taşımalı eğitim, yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle MEB bütçesinde de adeta bir karadelik haline geldi. 2024 yılı bütçesinden, “Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Giderleri” adı altında yapılan harcama da taşımalı eğitimin bütçe üzerindeki yükünü bir kez daha gözler önüne serdi.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 87 bin 433 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 1 milyon 146 bin 213’e yükseldi. Yaşadığı çevrede eğitime erişim imkânı bulunmayan 1,1 milyon öğrencinin okullara taşınması kapsamında 2024 yılında kullanılan toplam kaynak hesaplandı.

KATLANAN MALİYET

2024 yılında merkezi bütçeden taşımalı eğitim için toplam 10 milyar 717 milyon 148 bin TL harcandı. Taşımalı eğitim için harcanan parada yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati. 2021 yılında 929 milyon 717 bin TL olan taşımalı eğitim gideri, 2022 yılında 2 milyar 311 milyon 895 bin TL’ye çıktı. Merkez, bütçeden 2023 yılında yapılan taşımalı eğitim harcaması ise 5 milyar 567 milyon 767 bin TL ile ifade edildi.