Eğitim değil, çocuk işçiliği

Haber Merkezi

Eğitim Sen Eskişehir şubesi, Odunpazarı MESEM önünde basın açıklaması düzenledi. “MESEM eğitim değil, çocuk işçiliğidir” diyerek bir araya gelen eğitim emekçileri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), mesleki eğitimi güçlendirme iddiasıyla yaygınlaştırdığı Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının bugün gelinen noktada çocukların eğitim hakkının gasp edildiği, ucuz işgücü olarak sermayeye sunulduğu bir “çocuk işçiliği” sistemine dönüştüğünü söyledi.

Basın açıklamasını Eğitim Sen Eskişehir şube başkanı Özkan Demirkol okudu. Demirkol, “MESEM’ler, iktidarın eğitimi piyasalaştırma ve eğitim hakkını ticarileştirme politikasının en keskin örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 6 yılda ülkemizde Meslek Liselerinin sayısını 2000 civarında azaltmışlar ve bunun yerine MESEM uygulamalarıyla çocuk işçiliğini meşru hale getirmişlerdir. Çocuklarımızın eğitim hakkını, can güvenliğini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz" dedi.