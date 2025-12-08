Eğitim dökülüyor

Ülkede ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her kademesi sorunlarla dolu. Taşımalı eğitimden, okul binası eksiğine, eğitimin protokoller eliyle tarikatlara devredilmesine, özel okullarda yaşanan sorunlara kadar birçok problem öğrencileri zorluyor. Üniversite öğrencileri ise zorluklarla buldukları yurtlarda barınma ve yemek sorunlarıyla mücadele ediyor.

İstanbul Kağıthane’de bulunan Fatma Refet Angın KYK yurdunda dün gece odaları su bastı. BirGün’e ulaşan öğrenciler yurtta daha önce de aynı sorunların yaşandığını belirterek yapılan tadilatların da işe yaramadığını vurguladı.

YENİ TADİLATTAN ÇIKMIŞ

Gece kendilerini su içinde bulan öğrenciler, "Her yağmur yağdığında yurdun her yerinde su damlıyor 1.5 yıllık bir tadilat sürecinden geçti fakat her yağmur yağdığında ortak alanlar odalarımız gölete dönüyor. Yurt daha önceden tadilattaymış onun için Ekim ayı başında ancak yerleştik" dedi.

MÜDÜR 2 SAAT SONRA GELDİ

Başka bir öğrenci ise "Saat 5.50 gibi arkadaşımın mesajına uyandım tam üst katımızdaydı. ‘Odamızı su bastı’ yazmış. Ona eşya götürürken odamdan su sızdığını fark ettim arkadaşlarımı uyardım güvenliğe haber verdim 5 dakika sonra odamız su içindeydi. Arkadaşlarımı uyandırdım. Dışarı çıkarmak istedim. Güvenliğe de elektriği kesin su bastı her yeri kaçak olabilir diyorum, durup kaldılar. Müdürümüz 7.30 civarı geldi odalara baktı tadilata alırız başka odaya geçersiniz dedi ama her yağmurda aynı mesele. Bizim odadan bir arkadaşımızın tableti su içinde kaldı arkadaşlarımızın şarj aleti diğer eşyaları bozuldu. Zararımız karşılansın mağduriyetimiz giderilsin" dedi.

ODALARDA PENCERE YOK

Yurtta birçok eksik olduğunu vurgulayan öğrenciler, "Bazı odaların penceresi yok, ortak alana bakıyor. İçeriye temiz hava girmiyor. Kaç kere söylendi ama ciddiye alınmadı. Penceresi olan odalar da 6 kişilik ve onlar da çok küçük. Etüt salonumuz yoktu geçenlerde açtılar ama orası da eksi katta bodrum gibi bir yerde ve yine oraya da temiz hava girmiyor" diyerek yaşadıkları sorunları anlattı. Öğrenciler yemeklerden da sürekli kıl çıktığını ve hijyen eksikliği olduğuna dikket çekerek, "Yemeklerimiz pişmiyor. Kaç kez zehirlenme oldu. İçinden kıl, saç çıkıyor buna düzenleme yok" diyerek yetkililerden yardım istedi.

YEMEK PROTESTOSU

KYK yurdunda yemeklerinden ölü fare çıktığını söyleyen öğrenciler, durumu protesto etti. Munzur Üniversitesi öğrencileri, Dersim’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Tunceli Kız Öğrenci Yurdu C Blok’ta yemeklerden ölü fare çıktığını söyleyerek protesto etti. Yurt bahçesine çıkıp protesto eden öğrenciler, özel güvenlik ve polis tarafından yurt içine sokuldu. Öğrenciler protestolarını yurt içerisinde de sürdürdü.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türk öğretmenler, maaş ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik nedeniyle bir kez daha eylem yaptı.

GREVE GİDECEKLER

Yabancı meslektaşlarına tanınan hakların kendilerine verilmemesini "ayrımcılık" olarak nitelendirdi. Öğretmenler, okul yönetiminin "Beğenmiyorsanız kapı orada" tehdidine karşın Çarşamba günü grev açıklaması yapacaklarını duyurdu.