Eğitim ekonomik yük haline geldi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan etkinliklerin yer aldığı uyum haftasının 5 Eylül'e kadar süreceği açıklandı.

EKONOMİK YÜK OLDU

Eğitim sendikaları ve siyasetçiler uyum eğitimle başlayan yene döneme ilişkin sorunları tekrar gündeme getirdi. Eğitim İş tarafından yapılan açıklamada "2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce yaptığımız araştırma, bir kez daha göstermiştir ki; Türkiye’de eğitim artık parasız değil, aileler için ağır bir ekonomik yük haline gelmiştir" denildi.

Ankara ölçeğinde yapılan araştırmaya göre, kırtasiye ve çanta masrafları 2025 yılı itibarıyla ilkokul için 4 bin 791 TL, ortaokul için 6 bin387 TL, lise için 7 bin 740 TL’ye yükseldi. 2024’e göre ortalama %60’lık bir artış gerçekleşti.

MALİYET 55 BİN TL

Sendikanın araştırmasına göre, giyim masrafları (üniforma, ayakkabı, kaban, spor malzemeleri vb.) en düşük 13 bin 900 TL’yi buluyor. Ulaşım masrafları servis kullanan öğrenciler için yıllık 33 bin 468 TL (kısa mesafe) ile 43 bin 953 TL (uzun mesafe) arasında değişiyor. Beslenme masrafları ise ilkokul öğrencisi için sadece evden götürülen beslenme çantasında aylık ortalama 2 bin 155 TL, günlük 83,75 TL’ye çıkıyor. Araştırmaya göre kantin fiyatları ise bir yıl içinde %50’nin üzerinde arttı. Bir ilkokul öğrencisi için ulaşım dâhil başlangıç maliyeti 52 bin 159 TL, ortaokul için 53 bin 755 TL, lise için 55 bin 108 TL’dir.

Sendika, "Bugün milyonlarca aile, çocuklarını okula gönderebilmek için maaşlarının büyük kısmını eğitim harcamalarına ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu yük, dar gelirli aileler için okul öncesinden başlayarak eğitime erişimi imkânsız hale getirmektedir. Cumhuriyetin en temel kazanımı olan parasız, laik, bilimsel ve kamusal eğitim ilkesi yeniden hayata geçirilmelidir. Çocuklarımızın geleceği, ailelerin cüzdanına ya da piyasaların insafına bırakılamaz. Eğitim, yurttaşların en temel hakkıdır ve bu hakkı savunmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması yaptı.

KÖYLERDE EĞİTİM ZORLAŞIYOR

CHP’li Ömer Fethi Gürer de köylerde yaptığı çalışmayı kamuoyuna açıkladı. Yaz aylarında Niğde ve çevresinde birçok köyü ziyaret ettiğini belirten Gürer, köy okullarının kapatıldığını, bazı binaların harap durumda olduğunu ifade etti. "Bakanlık bu okulların bir kısmını devretmiş. Harabe halde duran okul ve sağlık ocağı binaları onarılarak yeniden köy halkının kullanımına açılmalı" dedi.

Taşımalı eğitimin özellikle kız çocukları için riskli olduğuna vurgu yapan Gürer, “Köyde öğrenci varsa okul açık kalmalı. Taşımalı eğitim göçü körüklüyor, eğitime erişimi zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Gürer’in aktardığına göre yalnızca Alay Kasabası’ndan 40 öğrenci lise eğitimi için il merkezine gitmek zorunda kalıyor. “Oysa bir lise kasabada açılsa hem çocuklar eğitimlerine daha kolay erişir hem de ailelerin göç etmesinin önüne geçilir” diyen Gürer, kırsalda yaşanan eğitim krizinin sosyal eşitsizliği daha da derinleştirdiğini belirtti.