Eğitim en temel haktır

Bolu İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yasin Yeşil’in bakanlık müfettişlerinin tasarruf tedbirlerini öne sürerek ‘Taşımalı eğitimden vazgeçin’ dediğini söylemesi üzerine tepkiler büyüyor.

Açıklamaya ilişkin konuşan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı "Bu ülkenin geleceği ve eğitim hakkı açısından kabul edilebilir, akıl alır bir durum değildir” dedi.

Eğitim hakkının en temel haklardan biri olduğunu belirten Gezici, “Ülkenin bütçesi o bütçeyi oluşturan yurttaşların en temel haklarına ayrılsın istiyoruz. Eğitim hakkı ihlali sadece öğrenciyi mağdur etmez. Bizler bir kez daha eğitimden tasarruf olmaz diyoruz. Bunu önümüzdeki süreçte daha örgütlü, daha güçlü söyleyeceğimizi, haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz. Tüm kamuoyunu öğrencilerimizin eğitim hakkına ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.