Eğitim enkazda

Ahmet Can SARIKAYA

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 2’nci yılı geride bırakırken afetin en büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da eğitimde yaşanan sorunlar sürüyor. Birçok öğrenci hâlâ konteyner okullarda eğitim görürken bir yanda da tek binada birden fazla okul eğitim veriyor, öğrenciler otostopla okula gitmeye çalışıyor. Her ne kadar depremle yıkılan kentte bu sorunlar yaşanmaya devam etse Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kentte eğitimde her şeyin “normalleştiğini” savunmaya ise devam ediyor.

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, öğrencilerin okula aç gittiğine, derslerde zaman kaybı yaşadıklarına dikkat çekti.

OLUMLU DEĞİŞİM OLMADI

Tıraş, “Çocuklar okullardaki fiziksel yetersizler nedeniyle ders kaybı yaşıyor. Bu kayıp ise yarım saati, 80 dakikayı buluyor. Lise 2’nci ve 7’nci sınıfa giden öğrenciler, İstanbul’da özel okula giden bir çocukla her dönem ortak yazılı oluyor. Aynı sınava tabi tutulunca haliyle akademik başarı düşük oluyor. Motivasyonu düşüyor ve okul terkleri başlıyor” dedi.

Sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmadığına dikkat çeken Tıraş, “Antakya’da 8 bine yakın öğrencimiz hâlâ konteyner okullarda eğitim görüyor. Hatay’da depremle ve depremden sonra hasardan dolayı 210 civarında okul yıkıldı. 99 okul yaptıklarını söylediler ancak bu 110 okulun yapılmadığını gösteriyor ve 99 okulun çoğu zaten konteyner kentlerde hayırseverlerin yaptığı okullar. Örneğin en nitelikli Selim Nevzat Selim Nevzat Çayanoğlu Lisesi şu an Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılıyor. Burası boşaltılmış değil. Bedi Sabuncu Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi şu an konteynerden yapılma okul. Ve konteynerlerin su geçirmemesi için üstüne branda gerilmiş” ifadelerini kullandı.-

Ekim 2024’te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 9 adet 4-6 yaş Kuran kursu açılışı yapmasına tepki gösteren Tıraş, “Bir tane okulöncesi okulun açılışını yapmadılar. Uzmanlarla görüştüğümüzde yaş düzeyinin küçüldükçe depremden etkilenme şiddetinin daha fazla olduğunu da gördük” dedi.

Hatay’ın Armutlu Mahallesi’ndeki anaokul, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu bölgenin rezerv alan olduğunu ifade eden Tırak, bu alanda okul planlamasının olmadığına dikkat çekti. Tıraş şunları söyledi: “Depremzede öğrencilere gerekli destek sağlanmadı.’’