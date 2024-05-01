Eğitim fakültelerine kilit vuracaklar

MEB, Eğitim Fakültelerini devre dışı bırakacak paralel bir kurum yaratmak istiyor. Milli Eğitim Akademisi projesine göre fakültelerini bitiren öğretmenlere atama öncesi 550 saatlik yeni bir engel konacak.

Deniz GÜNGÖR

Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışmaları sürerken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) Eğitim Fakültelerini devre dışı bırakacak adım geldi.

Eğitim Fakültelerindeki eğitimi “yetersiz” bulan Bakanlığın hazırladığı tasarıya göre Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmen olmak için 550 saat sürecek olan eğitim programını tamamlamak gerekecek.

Ülkedeki ücretli öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve ataması yapılmayan öğretmenlerin sayısı çığ gibi büyürken akademiden mezun olan eğitimciler kadroya alınabilmek için 3 yıl boyuncu ücretli olarak çalıştırılacak. Eğitim Fakültelerinin bu uygulama ile bypass edileceğine dikkat çeken uzmanlar ise fakültelerin kapısına kilit vurulacağına dikkat çekti.

VİCDANA SIĞMAZ

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal, “Akademi ile eğitim fakültelerinin hükmünü ortadan kaldırmış, kapısına kilit vurmuş olursunuz” dedi. Yükseköğretimin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denetiminde olduğuna dikkat çeken Ünsal şunları söyledi: “MEB’in yükseköğretimin bir kısmını tamamlama gibi bir görevi yoktur. Eğitim Fakültesi’nden mezun olarak öğretmen unvanını kazanmış bir kişinin önce KPSS’ye sonra mülakata sonra da akademilerine sokarak öğretmenliğini tanımamak için yüzlerce formül üretmek vicdana sığmaz. Öğretmenlere eğitim vermek istiyorsanız bunu kadrolu öğretmenlere uygulayabilirsiniz, eğitimi seçme-eleme kriteri olarak kullanamazsınız.”

AÇIKLAMA KAPALI KUTU

ODTÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, Milli Eğitim Akademisi’nin ataması yapılmayan öğretmen sorununa çözüm yaratmayacağını söyledi. Yıldırım, “Temelde öğretmenler için ‘Fakültede pratiği öğrenemiyorlar, biz akademi ile öğreteceğiz’ diyorlar. Eğitim Fakültelerinin öğretmen yetiştirmesini istemiyorlar” dedi. Akademiden mezun olan öğretmenlerin ücretli çalıştırılmasının risk taşıdığını söyleyen Yıldırım, “Üç yılın sonunda ‘Seni kadroya almayacağım’ dendiğinde bu hak kaybı nasıl karşılanacak? Üç yılın sonunda bu kişileri liyakatle alıp almayacakları önemli. Bakan’ın açıklamaları tam bir kapalı kutu. Öğretmen açığı için iyi bir politika ancak ataması yapılmamış öğretmen sorunu varken işin içinden çıkılamaz duruma getirecek" dedi.

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Eğitim fakültesi sayısı: 97

Öğrenci sayısı: 199 bin 431*

Mezun sayısı: 40 bin 778*

* YÖK'ün 2022-2023 verileri