Eğitim giderleri cep yakıyor

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken öğrencilerin kırtasiye ve giyim masrafları velilerin cebini yakıyor.

Okula başlayacak olan bir öğrencinin ortalama kıyafet giderinin 7 bin 200 TL, kırtasiye malzemeleri için ise yapılacak olan harcamanın 2 bin 69 TL olduğunu kaydeden CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, eğitim harcamalarındaki artışa dikkat çekti.

Okul kıyafeti ve kırtasiye giderinin toplam maliyeti 9 bin 269 TL olduğunu söyleyen Karakoz, "Bir önceki yıl ile bu yılı kıyaslandığımızda öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını bile almak neredeyse imkânsız hale gelmiş durumda. Günümüzde çocuk okutmak lüks olmuştur” diye konuştu.

Karakoz, geçtiğimiz yıl pantolon, gömlek ve süveterden oluşan klasik üçlü takım için ortalama 1550 TL harcama yapan velilerin bu yıl aynı ürünler için ortalama 2 bin 500 TL ödemesi gerektiğini hesapladı.

Karakoz, “Yine aynı şekilde geçtiğimiz yıl normal bir spor ayakkabı 700 TL’ye alınırken bu yıl 1200 TL’ye, 700 TL olan fermuarlı ceket 1300 TL’ye, 1200 TL olan eşofman takımı 2 bin 200 TL’ye alınıyor. Bir öğrencinin klasik üçlü takımı, ayakkabısı, fermuarlı ceketi ve eşofman takımı için en az 7 bin 200 lira bütçe ayırmak gerekiyor. Bir önceki yıla göre öğrenci giydirmenin maliyeti yüzde 75,60 arttı” diye ekledi.

Geçtiğimiz yıl en temel kırtasiye giderlerine ortalama 1157 TL harcanırken bu yıl yüzde 78,82 artarak ortalama 2 bin 69 TL olduğunu söyleyen Karakoz, “Geçtiğimiz yıl ortalama 445 TL olan sırt çantası yüzde 102,24’lük artışla 900 TL’ye, 76 TL olan resim defteri yüzde 118,42’lik artışla 166 TL’ye ve 86 TL satılan 24’lü pastel boya yüzde 99,99’luk artışla 172 TL’ye yükseldi. Veliler kırtasiye malzemelerindeki bu artışlarla baş edemez hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.