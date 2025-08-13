Eğitim hakkı gasp edilemez

Haber Merkezi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan köylerdeki çocukların eğitim hakkının gasp edilmesi protesto edildi.

Orhaneli'de taşımalı eğitim kapsamından çıkarılan köylerdeki çocuklar için Eğitim İş Bursa Şubesi, Orhaneli Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada eğitim hakkının gaspı protesto edildi. Açıklamayı Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona okudu. “AKP iktidarı döneminde köy çocuklarının eğitim hakkı sistematik biçimde gasp edilmiştir” diyen Rona, “Yeni düzenlemeyle taşımalı eğitim mesafesi 30 km ile sınırlandırılmış, bu mesafeden uzak köylerdeki öğrenciler yatılı ya da pansiyonlu okullara yönlendirilmiştir. ‘Tasarruf tedbirleri’ adı altında yapılan bu değişiklikler, aslında neoliberal politikaların bir yansımasıdır. Eğitim, bir yurttaşlık hakkı olmaktan çıkarılıp bütçe yükü olarak görülmekte, kırsal kesimin yoksul çocukları eğitim hakkından mahrum edilmektedir” dedi.

16 KÖY ÇIKARILDI

Rona, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aldığı kararla 16 köyümüz taşıma kapsamından çıkarılmış, yüzü aşkın çocuğun eğitim hakkı fiilen ellerinden alınmıştır. Üstelik taşıma kapsamından çıkarılan 16 köyden 14’ü yönetmelikte belirlenen 30 km üst sınırının altındadır. Bu karar hukuksuzdur ve Anayasa’nın 42. maddesinin açık ihlalidir. Tasarruf tedbiri diye alınan bu kararla velilere çocuklarının ulaşım yükü yüklenmekte, ekonomik gücü yetmeyen aileler çocuklarını ilçedeki imam hatip pansiyonlarına vermeye zorlanmaktadır. Bu durum aynı zamanda tarikat ve cemaat yurtlarına da yeni alanlar açmaktadır” diye konuştu.