Eğitim hakkı kuşatma altına alındı

Haber Merkezi

Eğitim Sen, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu”nu kamuoyuyla paylaştı. Ankara’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sendika Genel Başkanı Kemal Irmak, eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını vurguladı. Irmak, “Eğitim Sen tüm eğitim ve bilim emekçilerini örgütlü mücadeleyi büyütmeye, haklarını korumak ve geliştirmek için dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyor” dedi.

Raporda en dikkat çekici başlıkların başında çocuk işçiliği geldi, zorunlu eğitimi kısaltma girişimlerinin tehlikesi vurgulandı. MESEM uygulamasının çocukları ucuz işgücüne dönüştürdüğü, iş cinayetlerinde en az sekiz öğrencinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan raporda, “Çocukların fabrika tezgâhlarında değil, okul sıralarında; patronların kâr hırsına değil, bilimin ışığında, özgür ve güvenli bir ortamda büyümesi için sonuna kadar direneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesindeki eğitim sorunlarının hâlâ çözülemediği de belirtildi. Yüz binlerce öğrencinin konteyner sınıflarda ders gördüğü, okulların güvenli ve kalıcı biçimde yeniden inşa edilmediği kaydedildi. Raporda eğitim emekçilerinin barınma ve geçim sıkıntısıyla boğuştuğu, buna rağmen ders vermeye zorlandığı ifade edildi.

Eğitimde eşitsizlikler de raporda geniş yer buldu. İkili eğitim ve kalabalık sınıfların sürdüğü, kırsalda okulların kapatılmasıyla taşımalı eğitimin yaygınlaştığı aktarıldı. Çocukların uzun ve güvensiz yolculuklara mahkûm edildiği, bu durumun özellikle kız öğrencilerin okulu bırakmasına yol açtığı vurgulandı.

KARMA EĞİTİM HEDEFTE

Raporda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinleştiğine dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kız ortaokulları açması karma eğitimin hedef alındığı bir adım olarak nitelendirildi. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre Türkiye’nin cinsiyet eşitliğinde 135’inci sıraya gerilediği hatırlatıldı ve kız çocuklarının erken yaşta eğitimin dışına itildiği ve zorla evlilik riskiyle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Eğitim bütçesinin yetersizliği en temel sorunlardan biri olarak sıralandı. Rapora göre, OECD ortalamasının çok gerisinde kalan bütçe nedeniyle okullar en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. “Eğitim harcamalarının velilerin sırtına yüklenmesi devletin asli sorumluluğunu yerine getirmediğinin en somut göstergesidir” ifadelerine yer verilen raporda, velilerin kayıt parası, kırtasiye, servis ve yemek ücretleriyle ezildiği kaydedildi.

Raporda öğrencilerin yaşam koşullarına da dikkat çekildi. “Yetersiz beslenen çocukların IQ seviyeleri yeterli beslenen akranlarına göre 20 puan daha düşük” ifadeleriyle ücretsiz yemek talebi yinelenen raporda, beş milyondan fazla çocuğun yoksulluk sınırının altında yaşadığı, çok sayıda öğrencinin okula aç gittiği kaydedildi.

Mülteci çocukların eğitim hakkına erişimde ciddi engeller bulunduğu, yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuğun okula gitmediği kaydedildi. Ayrıca dijital uçurumun kapanmadığı, yüz binlerce öğrencinin bilgisayar ve internetten mahrum kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca özel eğitim çağındaki öğrencilerin destekten yoksun bırakıldığı, norm fazlası öğretmenlerin keyfî biçimde resen atandığı, alan dışı görevlendirmelerin yaygınlaştığı ve angarya iş yükünün arttığı dile getirildi. Toplu sözleşme süreç ve sonuçlarının ise eğitim emekçileri açısından beklentileri karşılamadığı kaydedildi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DE TABLO AYNI

Raporda yükseköğretimde ise barınma krizinin derinleştiği, KYK yurtlarının yetersiz kaldığı, öğrencilerin fahiş kiralara mahkûm edildiği ifade edildi. Rektör atamalarının merkeziyetçi biçimde yapıldığı, üniversite özerkliğinin ortadan kaldırıldığı vurgulandı.

Raporun sonunda barış akademisyenlerinin görevlerine iade edilmesi talep edilirken yapılan açıklamayla çözümün laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışında olduğu yinelendi. Rapor, “Eğitim ya egemen ideolojinin kontrolünde biat eden bireyler yaratmak için kullanılacak ya da halktan, emekten ve özgürlükten yana bir toplum kurmak isteyenlerin mücadelesiyle yeniden şekillenecektir” ifadeleriyle son buldu.