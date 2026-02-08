Eğitim halen enkaz altında

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları, aradan geçen üç yıla rağmen sarılamadı.

Depremzedeler, barınma başta olmak üzere en temel haklarına ulaşmakta yaşadıkları zorlukların devam ettiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü” isimli çalışması da deprem kentlerindeki eğitime erişim sorununa ayna tuttu. Bakanlığın deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarını duyurmak amacıyla hazırladığı çalışma, eğitim kurumlarının halen ayağa kaldırılamadığını gözler önüne serdi.

BİNLERCE OKUL HASARLI

MEB’in raporuna göre, depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman, Antep, Hatay, Maraş ve Malatya’da binlerce okul depremde hasar gördü. Çok sayıda okul kullanılamaz hale gelirken birçok okul da “az ve orta hasarlı” olarak etiketlendirildi. Depremlerin ardından başlatılan eğitim kurumları inşaat çalışmalarında ise 2026 yılı itibarıyla halen deprem öncesindeki seviyeye ulaşılamadı.

Rapora göre, Adıyaman’da 200 okulda bulunan bin 89 derslik, kullanılamaz hale geldi. Depremin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında halen 34 okuldaki 426 dersliğin yapımına ve altı okuldaki 223 dersliğin güçlendirme çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Antep’te ise az ya da orta hasarlı dersliklerin yanı sıra 105 okuldaki 700 derslik, kullanılamaz derecede hasar gördü. 2026 itibarıyla 88 okulda bulunan bin 478 derslik ile orta hasarlı altı okulda bulunan 84 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

HATAY’DA AĞIR TABLO

Depremden en çok etkilenen kent olduğu belirtilen Hatay’da da benzer bir tablonun yaşandığı görüldü. Kentte, 313 okulda bulunan bin 285 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini tespit eden MEB, 2026 itibarıyla 124 okulda bulunan bin 285 dersliğin yapımı ile orta hasarlı altı okulda bulunan 44 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Maraş ve Malatya’da da tablo değişmedi. Kentteki 103 okulda bulunan bin 624 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 37 okulda bulunan 522 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Bakanlık, Malatya’da ise 71 okulda bulunan bin 110 dersliğin yapımı ile orta hasarlı dört okulda bulunan 54 dersliğin güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.