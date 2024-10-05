Eğitim ile edebiyat bir arada

Kültür Sanat Servisi

Günışığı Kitaplığı’nın her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için düzenlediği 17. Eğitimde Edebiyat Semineri, 12 Ekim'de İstanbul’da.

Türkiye’nin dört bir yanından eğitimciler, öğrencileri edebiyatla buluşturmanın yeni ve yaratıcı yollarını keşfetmek için FMV Işık Okulları Nişantaşı yerleşkesinde bir araya gelecek. Bu yılki seminerin açılış konuşmasını Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, kapanış konuşmasını da Murathan Mungan yapacak.