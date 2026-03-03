Eğitim-İş: Eğitimde şiddete karşı yasa çıkarılsın

İstanbul’da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’in öğrencisi F.S.B. tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor. Bugün İstanbul Fatih’te bir araya gelen Eğitim-İş üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü. Müdürlük önünde açıklama yapmak isteyen eğitimcilere polis izin vermezken sendika basın açıklamasını Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifasının istenildiği eylemde eğitimciler sık sık “Öğretmen düşmanı Yusuf Tekin”, “Geleceğe ihanet, öğretmene şiddet” ve “Okullarda şiddet istemiyoruz” sloganları attı.

Burada yapılan açıklamada, “Burada, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en gerici bakana, en siyasal bakan figürüne soruyoruz: Daha kaç öğretmenimizin can vermesi gerekiyor? Yusuf Tekin; okullardaki güvenlik açığının bedelini hâlâ canımızla mı ödeyeceğiz? Öğretmenler her gün ölüm korkusuyla mı derse girecek? Bu soruların cevabını Yusuf Tekin’den bekliyoruz” denildi.

Açıklamada, “Hepinizin bildiği gibi şiddetin tek bir amacı yoktur. Bu şiddetin arkasındaki zihniyet; öğretmeni ötekileştiren, her fırsatta onu hedef gösteren, 'Herkes öğretmenlik yapabilir' diyerek mesleği itibarsızlaştıran, öğretmenleri çalışmamakla itham eden, emeği küçümseyen ve itibarımızı yerle bir eden siyasi dildir. Eğitimi kamusal bir hak olmaktan çıkarıp piyasalaştıran, okulları siyasal ve ideolojik yuvalanma alanına çeviren, liyakatsiz yöneticilerle dolduran anlayış; bugün bu katliamın sorumluluğundan kaçamaz” ifadeleri kullanıldı.

Öğretmenlerin baskı altında kaldığı ve güvencesizleştirildiği vurgulanan açıklamada özetle şunlar aktarıldı: “Bu zihniyet, bugün okulları güvenliksiz bırakmıştır. Alışveriş merkezlerine bile kesici-delici aletlerle girilemezken, okullara rahatlıkla bu aletler sokulabiliyor. Bu bir tesadüf değil, tamamen bir yönetim zafiyetidir.”

Açıklamada şu talepler sıralandı: