Eğitim İş İzmir 2 No’lu Şubesi: Okula imam var, temizlik malzemesi yok

İzmir Bornova’da 99 okula Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında imam, hatip, vaiz, müezzin ve kuran kursu öğreticisi atandı. Bu karara tepkiler sürüyor. Eğitim İş İzmir 2 No’ lu Şubesi de konuyla ilgili Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki basın açıklamasına destek verdi. Açıklamayı Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay okudu.

Özbay, “ÇEDES projesi, eğitimin laiklik ve bilimsel esaslarına açık bir saldırıdır, ÇEDES’ in aslında siyasi iktidarın nesil yetiştirme projesi olduğunun kanıtıdır. Eğitim, çocuklarımızın aklını ve vicdanını özgürleştiren bir süreç olması gerekirken, siyasal iktidar bunu kendi ideolojik dayatmalarının aracı haline getirmektedir. ÇEDES Projesi ile din görevlileri, pedagojik formasyona sahip öğretmenlerin yerine geçirilmekte, devlet okulları adeta medreseye dönüştürülmektedir. Geçtiğimiz yıl uygulanan ancak tepkiler üzerine geri çekilen bu proje, iktidarın eğitim sistemini tarikatların ve cemaatlerin kontrolüne bırakma konusundaki ısrarını gözler önüne sermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, özel eğitim öğrencilerinin destek eğitim odaları için aylarca beklettiği, temizlik görevlilerinin maaşlarını ödeyemediği bir dönemde, ÇEDES için seferberlik ilan etmesi, önceliklerinin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Okula imam var, ama yemek yok. Okula imam var, ama temizlik malzemesi yok” şeklinde konuştu.

“İHTİYACIMIZ OLAN BİLİMSEL EĞİTİM”

ÇEDES uygulamasının pedagojik cinayet olduğuna vurgu yapan Özbay, “Çocuklarımızın geleceğini bu dayatmalara teslim etmeyin. Koltuklarınızdan güç almayı bırakın, arkanızdaki Başöğretmen’ in fotoğrafına bakın ve bu protokolü reddedin. Eğitimin Atatürk ilke ve devrimlerine uygun olarak verilmesi gerektiğini belirten Anayasa’nın 42’nci maddesi ile kamu hizmetlerinin ancak ilgili kamu görevlileriyle verilebileceğini vurgulayan 128’ inci maddesiyle çeliştiği için hukuksuzdur. Siyasal İslamcı ideolojiyle donanmış şahıslarla çocuklarımızı yan yana getirdiği için tehlikeli, olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İhtiyacımız olan iktidarın ideolojik bir amaç olarak kullandığı din eğitimi, değerler eğitimi değil, tüm çocuklarımızın bilimsel ve nitelikli eğitime erişimidir” ifadelerini kullandı.

Okulların öğretmenlerin çalışma alanı olduğunu belirten Özbay, “Eğitim, öğretmenlerin işidir. Okulda dersleri öğretmenler verir. Bizler tüm çocukların laik, bilimsel, çağdaş eğitim hakkına ve mesleğimizin onuruna sahip çıkacağız, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğitim-İş olarak halihazırda yargıya taşıdığımız ÇEDES Projesi’ni reddediyor ve bu hukuksuzluğa karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Görevlendirmeler geri çekilmeli, laik ve bilimsel eğitimi yok eden her türlü uygulamaya son verilmelidir. Okulların; cemaatlerin, tarikatların ya da herhangi bir siyasi yapının propaganda alanı haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Eğitim, hiçbir siyasi ideolojinin oyuncağı değildir ve olmayacaktır. Çocuklarımızın çağdaş, bilimsel, eşit bir eğitim alması için mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Velilerimizi, eğitim emekçilerimizi ve yurttaşlarımızı bu gerici projeye karşı mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Çocuklarımızın geleceği, laik ve bilimsel eğitimle güvence altına alınmalıdır” dedi.