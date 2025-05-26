Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Şube: Üniversiteler kuşatma altında

Eğitim-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında üniversitelerdeki sistematik çöküşe dikkat çekti. Açıklamayı Şube Başkanı Elbey Kale okudu. “Bugün üniversitelerimiz, tarihinin en ağır kuşatması altında bulunmaktadır” diyen Kale, mevcut yükseköğretim politikalarının akademik özgürlükleri, bilimsel liyakati ve gençliğin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Akademik liyakat yerine yandaşlığın ve özgür düşünce yerine itaatin dayatıldığını aktaran Kale, “Üniversiteler apartman dairelerine sıkıştırılmış; akademik kadrolar bilimsel başarıya değil, siyasi yakınlığa göre belirleniyor” dedi ve gençlerin nitelikli eğitim hakkından, akademisyenlerin ise özgür bilim üretme ortamından mahrum bırakıldığını ifade etti.

44 YILLIK ENGEL

12 Eylül darbesinin ürünü olan YÖK’ün bilimsel üretimi boğduğunu, Avrupa Üniversiteler Birliği’nin 2024 raporuna göre Türkiye’nin akademik özerklik açısından 35 ülke arasında son sırada olduğunu belirten Kale, “Bu utanç verici tablo, üniversitelerimizin nasıl tek adam rejiminin tahakkümüne sokulduğunun açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, rektör atamalarında liyakat yerine sadakatin esas alındığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının yok sayıldığı belirtildi. “Bu sadece bir anayasa ihlali değil, üniversite özerkliğine açık bir saldırıdır” diyen Kale, siyasi müdahalelerin üniversite yönetimlerini çürüttüğünü söyledi.

HUKUKSUZLUKTA BAŞARILI ÖRNEK

Eğitim-İş, açıklamanın adresi olarak İzmir Demokrasi Üniversitesi’ni seçme gerekçesini de kamuoyuyla paylaştı. Kale, “İzmir Demokrasi Üniversitesi, yukarıda saydığımız tüm hukuksuzlukların uygulanmasının birer başarılı örneği olarak bulunuyor” dedi. Üniversite yönetiminin sendikal hakları engellediğini, görev yerlerini değiştirme gibi yöntemlerle üyeleri susturmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesinin keyfi şekilde kullanıldığını, görev süresi dolmuş yöneticilerin hukuksuz atamalar yaptığını ve mobbing uygulandığını açıkladı.

KAYYUM REKTÖR İSTEMİYORUZ

Üniversitelerin demokratik ve katılımcı yapılarla yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Kale, “Üniversiteler, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler tarafından değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar eliyle yönetilmelidir” dedi. Mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Kale, “Üniversitelerde demokratik bir çalışma ortamı sağlanıncaya dek mücadelemiz sürecektir” cümlelerini kullandı.

Ardından, akademik atamalarda liyakat ve güvence, idari personelin haklarının genişletilmesi, sözleşmeli personelin kadroya alınması, büyükşehirlerde kira yardımı ve bayram ikramiyesi gibi sosyal haklar, üniversitelerde mobbingin önlenmesi, rektörlük ve yönetsel kadrolarda seçim sistemi ve gelir vergisinin sabitlenmesi gibi toplam 30 talep sıralandı.