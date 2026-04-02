Eğitim-İş'ten çağrı: Esra Işık derhal serbest bırakılsın

Eğitim-İş Sendikası, bilirkişi keşfine yönelik protesto sırasında gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık'ın tutuklanmasına ilişkin tepki gösterdi. Eğitim-İş olarak Türkiye’nin doğal yapısı üzerinde büyük tahribatlara yol açacak her türlü ticari rant projesinin karşısında olduklarını ifade eden kurum, Esra Işık'ın serbest bırakılması çağırısında bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanması, Akbelen Ormanı’nı savunanlara, doğaya sahip çıkanlara ve anayasal haklarını kullanan tüm yurttaşlara açık bir gözdağıdır. Barışçıl bir protesto sırasında, yalnızca sözleri nedeniyle bir yurttaşın tutuklanması; hukuk devleti ilkesinin, ifade özgürlüğünün ve toplum vicdanının açıkça çiğnenmesidir. Toprağı, zeytini, havayı ve suyu savunmak suç değildir. Anayasaya aykırı maden yasasına dayanılarak verilen hukuksuz acele kamulaştırma kararlarına karşı direnmek meşrudur. Şiddet içermeyen eleştirilerin TCK 265 kapsamında değerlendirilmesi, ceza hukukunun baskı ve susturma aracına dönüştürülmesidir.

"BU KARAR, YARGININ CAYDIRMA MEKANİZMASI HALİNE GETİRİLDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR"

Tutuklama istisnai bir tedbirdir; peşinen cezalandırma değildir. Bu karar, yargının caydırma mekanizması haline getirildiğinin göstergesidir. Üzerinde kişisel mülkiyet kurulamayacak olan su, toprak ve orman gibi ortak varlıklarımız; ülkeyi küresel sömürü düzeninin açık pazarına dönüştüren, her şeyi alınıp satılabilir bir meta olarak gören anlayış tarafından hoyratça yağmalanmaktadır. Sermayenin rantı, doğayı, yaşamı, insanı, hayvanı ve tüm canlıları yok etme pahasına kendini üstün görmektedir. Bugün bu yağmacı ve talancı anlayış, kişisel zenginleşmeyi halkın refahının ve doğanın dengelerinin önüne koyarak Akbelen Ormanı’nı yok etmeye çalışmaktadır. Ortaya çıkan tablo nettir: Toplumu ve doğası hiçe sayılan bir ülke; karşısında ise zenginleşen iktidar yanlısı enerji şirketleri.

"TAHRİBATLARA YOL AÇACAK HER TÜRLÜ TİCARİ RANT PROJESİNİN KARŞISINDAYIZ"

Yargının görevi sermayenin çıkarlarını korumak değil, hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır. Eğitim-İş olarak; Türkiye’nin doğal yapısı üzerinde büyük tahribatlara yol açacak her türlü ticari rant projesinin karşısındayız. Bu ülkeyi emperyalist çıkarların ve yerli işbirlikçilerin talanına karşı savunacağız. Esra Işık derhal serbest bırakılsın! Doğayı savunmak suç değildir! Doğayı karartmayın! Ellerinizi ağaçlarımızdan, köylerimizden ve yaşam alanlarımızdan çekin."