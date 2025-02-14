Eğitim İş ve DEVA Partisi’nden BirGün’e destek ziyareti

BirGün yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmaları sonrası BirGün Gazetesi’ne destek ziyaretleri devam ediyor.

Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, Genel Örgütlenme sekreteri Bülent Metin, Genel Sekreter Seher Ergin ile DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu gazetemizin Ankara bürosunu ziyaret etti.

Eğitim İş Başkanı Özbay ile sendika yöneticileri, “Gerçekleri ortaya çıkaran BirGün gazetesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazetecilerin ifadeye bile çağrılmadan gece yarısı evlerinden gözaltına alınması, sonra adli kontrol şartıyla bırakılması, hukukun değil, keyfi baskı düzeninin bir sonucudur. Halkın gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışılıyor” dedi.

Sendika Başkanı Özbay, Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Programı ile 1 Mart’ta Tandoğan Meydanı’nda düzenleyecekleri Cumhuriyet ve Emek Mitinginin çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

DEVA Partisi Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ise “BirGün önemli ve başarılı bir gazeteciliğe imza atıyor. Başta çevre katliamları olmak üzere birçok skandal BirGün sayesinde gündem oldu. BirGün mücadele edenlerin de sesi oluyor. Gazetecilere yönelik baskıyı her geçen gün arttırsalar da biz özgür basının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.