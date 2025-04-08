Eğitim İş, YÖK’e seslendi: Özgür üniversite mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), boykot çağrısı yapan akademisyen, idari personel ve öğrencilere işlem yapılmasını öngören yazısına, Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şubesi’nden tepki geldi. Şube Başkanı Elbey Kale, söz konusu yazıyı eleştirerek, öğrencilerin anayasal haklarını kullandığını vurguladı.

Kale, “T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, bazı akademisyenlerin ve idari personelin öğrenci gruplarına dersleri boykot çağrısı yaptığı ve öğrencilere baskı uyguladığı iddiaları yer almaktadır. Akademisyenlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini engellediği söz konusu değildir. Öğrenciler, anayasal haklarını kullanmaktadırlar” dedi.

EĞİTİM HAKKININ İHLALİ

Öğrencilerin eğitim hakkını savunmak amacıyla gerçekleştirdiği eylemlerin meşru olduğunu belirten Kale, bu hakların engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kale, “Aksine, öğrenciler bu eylemler nedeniyle tutuklanmakta ve eğitim öğretim faaliyetleri engellenmektedir. Bu durum, eğitim hakkının ihlali anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, YÖK’ün tarihsel rolüne de dikkat çekildi. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında kurulan YÖK aracılığıyla üniversiteler üzerinde baskı kurulduğu ve akademik özgürlüklerin kısıtlandığı hatırlatıldı. Bugün de benzer baskıların tehditlerle ve daha şiddetli biçimde uygulandığını belirten Kale, bu durumun hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin özgürce eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmasını engellediğini söyledi.

Kale, “YÖK’e bir görev yüklenecekse, bu görev yükseköğretimde üniversitelerin özgür, özerk ve demokratik yapısını güçlendirmek olmalıdır” dedi.

YANLARINDAYIZ

Eğitim-İş olarak, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin uğrayacağı haksız soruşturmalarda hukuk çerçevesinde en güçlü yanıtın verileceğini belirten Kale, “Hiçbir üniversite personeli yalnız değildir; Eğitim-İş her zaman onların yanındadır” ifadelerini kullandı.

YÖK’ün yazılı talimatını yerine getirmek isteyen yöneticiler hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Kale, öğrencilerin anayasal haklarının engellenmemesi ve eğitim-öğretimin kesintiye uğramaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Kale, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Üniversitelerde özgür, özerk ve demokratik bir yapının güçlendirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Öğrencilerin ve akademisyenlerin haklarını savunmak için her türlü hukuki desteği sağlayacağımızı ve onların yanında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.”