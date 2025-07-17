Eğitim-İş, Yusuf Tekin'e sordu: "719 LGS birincisinin okulları neden gizleniyor?"

Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Seher Ergin, büyük tartışma yaratan LGS sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi.

'Sayın Bakan Yusuf Tekin’e soruyoruz' diyen Ergin, şunları belirtti:

"719 öğrenci hangi okullarda okudu?

-Hangi öğretmenlerle, hangi eğitim ortamlarında bu başarıyı elde etti?

-Neden kamuoyundan saklanıyor?

Bugüne kadar LGS sonuçları açıklandığında birincilerin okul türleri, illeri, başarı koşulları kamuoyuna paylaşılır; eğitim politikalarının değerlendirilmesine katkı sunardı. Bu yıl ise Milli Eğitim Bakanlığı bu bilgileri gizlemeyi tercih etti.

-Bu birinciler devlet okullarında mı, özel okullarda mı okudu?

-Eğitimde fırsat eşitliği ne durumda?

-Kamusal eğitim sistemi nasıl bir sınavdan geçti?"

Bu sorulara verilecek cevaplar, eğitimdeki derin eşitsizlikleri ve kamusal eğitimin durumunu tartışabilmek için hayati önemdedir ifadelerini kullanan Ergin, "Şeffaflık olmadan bu mümkün değildir" dedi.

Bakan Tekin'e çağrıda bulunan Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eğitimin tüm bileşenlerine ve kamuoyuna karşı sorumlusunuz. LGS birincilerinin okul bilgilerini açıklayın. Bu başarıların hangi koşullarda, kimlerin emeğiyle kazanıldığını gizlemek ne pedagojik ne etik ne de demokratiktir. Şeffaflık bir tercihten ibaret değil, bir kamu sorumluluğudur.

​Sınav devam ederken soru görsellerinin WhatsApp gruplarında paylaşıldığı iddiası öğrencilerimizde, velilerimizde ve eğitim camiasında sınavın güvenirliliği adına şüpheler oluşmuştur."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin

29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Ergin, "LGS’ye dair şaibe iddiaları henüz aydınlatılamamışken

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

Bizler de Eğitim-İş olarak LGS'deki usulsüzlük iddialarını yargıya taşıdık.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2025 ile ilgili iddiaların soruşturulması ve şaibelere dair sürecin aydınlatılması için ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Öğrencilerimizin hak ve emeklerinin korunması için sürecin takipçisi olacağız" diye konuştu.