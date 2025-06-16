Eğitim parasız olacak

Muğla Datça’da SOL Parti Datça İlçe Örgütü, “Eğitim parasız olacak!” başlıklı bir buluşma gerçekleştirdi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve BirGün Yazarı Feray Aytekin Aydoğan'ın katıldığı ve Kent Park’ta düzenlenen buluşmaya Datçalılar ilgi gösterdi.

BirGün Yazarı Feray Aytekin Aydoğan, “Eğitimdeki yıkım ve özelleştirme inanılmaz yüksek boyutta. 4-6 yaş kuran kursları korkunç bir sayıya ulaştı. Yoksulluğun arttığı anne babanın çalıştığı dönemde, kuran kursları yoksulluğun zorunluluğudur. Çok daha büyük bir yıkım hazırlığındalar. Tamamen okul ve öğretmeni yok etme peşindeler. Öğretmen yerine imam ve şirketleri koydukları okulsuz bir sistem modeli dayatılıyor. Bir yandan yıkın yaratıldı ama biz bu toprakların her yerinde mücadele etmekten asla vazgeçmedik. Birlikte olmadan, birleşik mücadele olmadan olmaz. Biz en büyük direnişleri en güçlü yan yana geldiğimizde yarattık” dedi.

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de, Türkiye’nin Ortadoğu’da karanlık çemberin içerisine itildiğini vurgulayarak, “Ne olursa olsun Türkiye toplumunu ele geçiremediler. Toplumun büyük çoğunluğu rejime itiraz ediyor. Bu rejimin olağan bir şekilde sürdürülme şansı ortadan kalktı. Ama köprüden önceki son çıkıştan daha ötesinde bir şey. Siyasal İslamcı dönüşümü tamamlamak istiyorlar. Türkiye'yi ortaçağ karanlığının içine sürüklemek istiyorlar. Türkiye böyle bir kırılma noktasına gidiyor. Amerikan destekli gerici akım yeni Anayasayla Erdoğan'a bir imkan yaratmak amaçlanıyor. Rejimi ayakta tutmak için her şeyi yapacaklar. Bu rejim mühürsüz oylarla kuruldu. Muhalefeti parçalayarak kendilerine güç devşirdiler. Mücadeleyi sürdürdüğümüz zaman saray rejimi mutlaka yenilecek” diye konuştu.

İşleyen, “Türkiye'nin sadece tek adam rejiminden kurtulduğunda tarikattan, paralı eğitim, paralı sağlıktan kurtulamayacağımızı mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini farkında olmalıyız. Mücadelede ortaklaşacağımız yeni mücadele alanları açmamız gerekiyor. İktidar çok büyük saldırıya başladı orada bir direnç çıktı ortaya. Bizde sürekli direnmek, savunmak ve kazanacağımız süreci devam ettirmeliyiz” dedi.

KÖYCEĞİZ’DE BULUŞMA

SOL Parti Muğla İl Örgütünün “Dostluk sofrasında buluşuyoruz” diyerek düzenlediği forum- söyleşi Köyceğiz Mesire alanında gerçekleştirildi. SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın'ın açılış konuşması ve katılım sağlayan Muğla Tabip Odası, Eğitim Sen, Tez Kop İş, TKP, TİP ve Deştin Platformundan gelen konukların selamlanmasının ardından SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ve BirGün Yazarı Feray Aytekin Aydoğan’ın konuşmaları ile söyleşi- forum devam etti. Deştin’de çimento fabrikasına karşı mücadele yürüten köylülerin mücadelelerini aktarmasının ardından 'Deştin Çayı Özgür Akacak' sloganı ile dayanışmayla mücadeleye destek sözü verildi.