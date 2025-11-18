Eğitim piyasacı ve ideolojik

Bilge Su YILDIRIM

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 2026 Yılı Eğitim Bütçesi Değerlendirme Raporu’nu İstanbul Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında sundu.

Rapor, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak tarafından paylaşıldı. Irmak, bütçenin görüşüleceği 21-22 Kasım tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını da ilan etti.

Irmak, 2026 yılı için eğitime ayrılan 2 trilyon 896 milyar liralık bütçenin ekonomik kriz koşullarında eğitim sisteminin en temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaktan dahi uzak olduğunu vurguladı. Bu bütçenin aynı zamanda eğitim emekçilerinin insanca yaşam talebine de yanıt vermediğini ifade eden Irmak, “İktidar, her bütçe döneminde eğitime ‘en yüksek payı’ ayırdığını iddia etmeyi alışkanlık haline getirmiş olsa da, gerçekler bu söylemin tam tersini göstermektedir. Eğitime ayrılan bütçenin millî gelire oranı OECD ortalaması olan yüzde 5’in yarısına bile ulaşmazken, son 23 yılda MEB bütçesinin merkezi bütçeye ve milli gelire oranında kayda değer bir artış yaşanmamıştır" dedi.

TASARRUF ÖĞRENCİYE

MEB bütçesinin merkezi bütçedeki payının büyük görünmesinin nedeninin iktidarın eğitime önem vermesi değil, MEB bütçesinin yüzde 83’ü zorunlu harcamalara ayrılması olduğunu vurgulayan Irmak, "Buna karşın 2026 MEB bütçesinde mal ve hizmet alımının payı yüzde 7; sermaye giderleri yüzde 8,26; dini vakıf ve derneklerin de aralarında bulunduğu kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aktarılan cari transferlerin payı ise yüzde 1,98’dir. Bu tablo açıkça göstermektedir ki eğitime yönelik gerçek yatırım, yani çocukların, okulların ve eğitim emekçilerinin geleceği adına ayrılması gereken kaynaklar yok denecek kadar sınırlıdır" diye konuştu.

Tasarrufun öğrencilerden ve eğitim emekçilerinden yapıldığını kaydeden Irmak, şu ifadeleri kullanrdı:

"Yeni okul ve derslik yapımı yok denecek kadar sınırlıdır; bilimsel-teknolojik altyapıya yönelik kaynaklar yetersizdir; tüm öğrencilere bir öğün sağlıklı ücretsiz yemek ve temiz su sağlanması hayata geçirilmemiştir. Deprem bölgesinde eğitim hâlâ olağanüstü koşullarda sürerken, özel ve güçlü bir eğitim bütçesi oluşturulmamış; eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşadığı sorunları çözmeye yönelik hiçbir iyileştirme gündeme dahi alınmamıştır. Öte yandan Diyanet’e, vakıf ve tarikatlara aktarılan doğrudan ve dolaylı kaynaklar büyümeye devam etmektedir. Bu veriler ışığında 2026 Eğitim Bütçesi; eğitim hakkını genişleten değil daraltan, kamusal eğitimi güçlendiren değil tasfiye eden, öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan uzak, eğitim emekçilerinin insanca yaşam ve güvenceli çalışma taleplerini yok sayan siyasal bir tercihler bütünüdür. Bu bütçe, kamusal, bilimsel, laik, anadilinde ve cinsiyet eşitlikçi eğitim talebine yanıt vermediği gibi, eğitimi bir hak olmaktan çıkarıp piyasanın insafına ve siyasal müdahalelere teslim eden bir anlayışın ürünüdür.”