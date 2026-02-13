Eğitim, sağlık ve adalette çürüme

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (KDK) 2025 yılına yönelik raporu, TBMM’ye sunuldu. Rapor, Türkiye’deki en temel alanlarda AKP hükümetleri döneminde yaşanan tahribatı ortaya koydu. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, yurttaşın en çok şikâyetçi olduğu kurumlar olarak öne çıktı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Meclis’e sunulan yıllık raporunda yer alan başvuru istatistikleri ile Türkiye’de en temel alanlarda yaşanan sorunların ulaştığı nokta bir kez daha ortaya konuldu. İstatistiklere göre, adaletten eğitime, sağlıktan istihdam politikasına kadar Türkiye'deki en temel alanlardaki sorunlar kangren halini aldı.

İLK SIRADA İSTİHDAM

1 Ocak-31 Aralık 2025 döneminde Kamu Denetçiliği Kurumu’na toplam 21 bin 34 başvuru yapıldı. Şikâyet başvurularının konularına göre dağılımı, AKP iktidarında Türkiye'de en temel alanlarda yaşanan sorunlara ayna tuttu. Kuruma yapılan “Kamu personel rejimi” konulu şikâyetler, 6 bin 395 başvuru ile ilk sırada yer aldı. Kamu personel rejimine yönelik şikâyetlerin tüm şikâyetler içindeki oranı, yüzde 30,40 olarak gerçekleşti.

Kamu personel rejiminin ardından, “Adalet, milli savunma ve güvenlik” konulu şikâyet başvurularının ikinci, “Eğitim-öğretim, gençlik ve spor” konulu şikâyet başvurularının ise üçüncü sırada olduğu belirtildi. Kuruma, 2025 yılında yapılan başvuruların konularına ve başvuru sayılarına göre dağılımları şöyle sıralandı:

Kamu personel rejimi: 6 bin 395

6 bin 395 Adalet, milli savunma ve güvenlik: 3 bin 535

3 bin 535 Eğitim-öğretim, gençlik ve spor: Bin 919

Bin 919 Çalışma ve sosyal güvenlik: Bin 482

Bin 482 Mahallî idarelerce yürütülen hizmetler: Bin 391

Bin 391 Ekonomi, maliye ve vergi: Bin 233

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 2025 yılında en fazla şikâyet edilen idareler arasında ilk sıraya yerleşti. Adalet Bakanlığı, 2 bin 742 şikâyet başvuruda bulunulması itibarıyla en çok şikâyet edilen idare olurken ikinci sırada bin 2 bin 538 başvuru ile Sağlık Bakanlığı’nın geldiği bildirildi. Şikâyet sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın başvuru sayısı ise kayıtlara, bin 519 olarak yansıdı.