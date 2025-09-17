Eğitim Sen açıkladı: “Öğrenci yurdu cemaatlere devredilecek”

Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, kentte bulunan öğrenci yurdunun cemaatlere devredileceğini iddia etti.

Topçu, 2016 yılında FETÖ’den alınıp Kars Milli Eğitim bünyesine verilen Bülbül Mahallesindeki Endüstri Meslek Lisesine ait 5 katlı yurdun önünde yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

''Sendikamızın yaptığı araştırma ve tespitlere göre, 2025-26 eğitim-öğretim yılında ilkokul düzeyinde bir öğrencinin temel kırtasiye ihtiyaçları için 2 bin 800-3 bin 800 TL; ortaokul ve lise düzeyinde bir öğrenci için ise bu masraf 4 bin-5 bin 800 TL arasında değişmektedir. Resmi enflasyonun yüzde 30’un üzerinde seyrettiği bir ortamda, kırtasiye fiyatlarındaki yüzde 60’ı aşan fahiş artışlar, bu yükün sistematik bir sömürü ve yağma politikasının sonucu olduğunu göstermektedir. Bir eğitim emekçisinin asgari ücretle çalıştığı bir ailede, sadece bir çocuğun kırtasiye masrafı, aylık gelirin neredeyse tamamını gasp etmektedir! Bu kabul edilemez bir durumdur.

Durum böyleyken Kars’ta tekelleşmiş kırtasiye ve okul giyim sektörü veli ve öğrencilerimizi daha da zorlamaktadır. Kars Bülbül Mahallesinde bulunan 2016 Yılında FETÖ'den alınıp Kars Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine alınan Endüstri Meslek Lisesine ait 5 katlı yurt, 2025-2026 yılında öğrencilerin hizmetine sokulmadı. Yurdun Milli Emlak Müdürlüğüne devredilerek, çeşitli dernek ve cemaatlere verileceği söylenmektedir. İlimizde bazı ortaokullarda ve ilkokullarda sınıf mevcutları 36-37 iken barınma konusunda öğrencilerimizin bazıları ücretli barınıyor. Öğrencilerimiz yıkıldıkları için birçok lise ve ortaokulumuzda yer bulamıyorken bu bina atıl hale getirilerek, niçin birilerine peşkeş çekiliyor. Bu şehrin bürokratları ve milletvekilleri şehrin yoksulluğu ve eğitimi ile ilgili politikalar üretmelidirler.''