Eğitim Sen: Atamalarda yandaş kayırmacılığı ve hukuksuzluk devam ediyor

Eğitim Sen, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği”ne bağlı yapılan 2024 yılı yönetici atamalarında hukuksuzluğun sürdüğünü açıkladı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” ne bağlı olarak yapılan 2024 yılı yönetici atamalarına dair açıklama yaptı.

Eğitim Sen Genel merkez binasında yapılan açıklamada, atamaların “Saray’ın talimatları ve valiliklerin keyfi tutumları” nedeniyle birçok ilde kaosa dönüştüğünü belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, birçok ilde valiliklerce sendika üyelerine yapılan baskıya dikkat çekti. Atanma ve göreve başlamaların engellendiğini ve hukuki süreci başlatacaklarını söyleyen İrmak, “Halen öğretmen olarak görev yapmakta olan üyelerimizin idareci olarak görev yapmayı hak etmiş olmasına rağmen bu tür yöntemlerle itibarsızlaştırılmalarının, kişilik haklarının ihlal edilmesinin, kazanılmış özlük haklarının yetkisizce gasp edilmesinin karşısında hukuki süreci başlatacağımızın ve her türlü sendikal mücadeleyi vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz” dedi.

Evrensel'in haberine göre; birçok ilde yönetici adaylarının yazılı sınavdan yüksek puanlar almalarına rağmen mayıs ayı içerisinde yapılan mülakat sınavlarında düşük puan verilerek elendiğini açıklayan Irmak, “Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kez daha mağdur edilmişlerdir. Hukuksuz ve keyfiyete dönüşmüş olan mülakatlar, güvenlik soruşturmaları, sınavlar, arşiv araştırmaları AKP’nin ve Saray’ın kendinden olmayanlar için sopaya dönüşmüştür” diye değerlendirdi.

“KEYFİ UYGULAMALARIN ÜYELERİMİZE UYGULANDIĞI AÇIKTIR”

Keyfi uygulamaların özellikle sendika üyelerine yönelik olduğunu belirten Irmak, “Bu keyfi, dayanaksız, hukuksuz tutum bazı illerde yeniden idareci atamasını, başvuruların tamamının reddedilmesine kadar vardırılmıştır. Keyfi uygulamaların özellikle sendika üyelerimize karşı uygulandığı açıktır. Zira atama yönetmeliğindeki tüm koşulları taşımasına ve yapılan puanlamada ilk sıralarda yer almalarına rağmen atanmış olan üyelerimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden göreve başlatılmamış ya da atanmalarıbizzat valilikler tarafından ‘bunları listeden çıkartın’ denilerek milli eğitim müdürlüklerine verilen direktiflerle engellenmiştir” dedi.

MEB’e bağlı eğitim kurumlarına yönetici atama yönetmeliğinde atanma koşullarının açıkça yer almakta olduğunu ifade eden Irmak, Siirt’te yönetmeliğin gereği olarak tüm süreç yürütülüp Eğitim Sen üyelerinin ataması yapıldıktan sonra göreve başlamalarının valilik tarafından engellendiğini açıkladı. Irmak, “Yaptığımız yazılı başvuruya verilen cevapta somut bir gerekçe gösterilmemiştir, valilik MEB yönetici atama yönetmeliği ve il idaresi kanununun valiliklere verdiği yetkiyi gerekçe olarak sunmuştur. Ancak gerekçe olarak sunulan yönetmelik ve yasa göreve ilk kez/yeniden başlayacaklarla ilgilidir ve göreve başlatmamayı tanımlamamaktadır. Siirt Valiliği ile yaptığımız telefon görüşmesinde ise vali yardımcısı üyelerimizin güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlatılmadığını belirtmiştir, bu cevap hukuka açıkça aykırıdır. Zira 7315 sayılı ‘Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları Kanunu’ 3. maddesi ve bu kanuna istinaden hazırlanan yönetmeliğin 9. maddesi açıkça tanımlamıştır ki; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilk defa devlet memuru olarak atanacak kişilere ve daha önce devlet memuru iken bir nedenle memurluktan ayrılmış kişilerin yeniden memuriyete başlamaları durumunda yapılabilmektedir” dedi.

“AĞRI VALİLİĞİ DE ÜYELERİMİZİN LİSTEDEN ÇIKARILMASINI İSTEDİ”

Bir başka usulsüzlüğün de Ağrı’da yaşandığını belirten Irmak, “Yönetici atama takviminin son ataması olan daha önce idarecilik yapmış olanların yeniden idareci olarak atanması için işletilen süreçte de yine benzer usulsüzlükler yaşanmıştır. Ağrı’da yönetmeliğin gereklerini yerine getirerek atama başvurusunda bulunan ve il genelinde birinci sıradan başlayarak puan esasında ilk sıralarda yer alan üyelerimizin bulunduğu atama listesi, Ağrı Valiliği tarafından üyelerimizin listeden çıkartılması istemiyle MEB'e geri gönderilmiştir. Valilik somut bir gerekçe sunmadığı gibi genel merkezimizin yaptığı telefon görüşmesinde de ‘yetkimi kullandım yaptım gibi’ açıklamalarla keyfiliği ve hukuksuzluğu açıkça kabul etmiştir. Valiliğin bu tutumu yüzünden il MEB, Ağrı ilinde yeniden idareci atama başvurusu yapan hiçbir başvurunun atamasını yapmamıştır. Her iki örnek de kraldan çok kralcı tutumun tezahürüdür. Valiliklerin idareci olarak atanan, halen görevde olan öğretmen/idareciler hakkında güvenlik soruşturması yapmak gibi bir hakkı yoktur. Valiler yetkilerini hukuksuzca kullanamazlar. İdarecilerin keyfi tutumu kamu yararının hiçe sayılması, eşitsizlik, adaletsizlik demektir ve devlete olan güveni zedeler” diye ifade etti.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ”

Bu hukuksuzluğa maruz bırakılan öğretmen ve idarecilerin halen MEB’in görevde bulunan personelleri olduğuna dikkat çeken Irmak, şöyle devam etti: “Hiçbiri hakkında açılmış bir soruşturma, dava yoktur. İl valilikleri bu keyfi ve hukuksuz uygulamalardan bir an önce vazgeçmeli ve ilk defa yeniden idareci olarak atanan üyelerimiz atandıklarıokullarda bir an önce göreve başlatılmalıdır. Üyelerimiz haklarında açılmış herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen idarenin bu tutumunun kamuoyu önünde itibarlarını zedelemeye yönelik olduğunun farkındayız. Halen öğretmen olarak görev yapmakta olan üyelerimizin idareci olarak görev yapmayı hak etmiş olmasına rağmen bu tür yöntemlerle itibarsızlaştırılmalarının, kişilik haklarının ihlal edilmesinin, kazanılmış özlük haklarının yetkisizce gasp edilmesinin karşısında hukuki süreci başlatacağımızın ve her türlü sendikal mücadeleyi vereceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.”