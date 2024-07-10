Eğitim Sen: Baskılar bizi yıldıramaz, mücadelemiz sürecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı yaptıkları yürüyüş sırasında polis şiddetiyle karşılaşan öğretmenler, Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya geldi. Her türlü baskıya rağmen ÖMK’ye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden öğretmenler, Anayasal haklarını gasp eden polisler için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Etki Can Bolatcan

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı Milli Eğitim Bakanlığı önünden Meclis’e yapmak istedikleri yürüyüş sırasında polis engeliyle karşılaşan öğretmenler TBMM Yerleşkesi önündeki Milli Egemenlik Parkı'ndaki nöbet eylemini sürdürüyor.

Öğretmenler, "Polis şiddetine ve baskılara rağmen haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen ÖMK’ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" diyor.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, teklif TBMM'de komisyonda görüşülürken yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun özü dün öğretmenlerin önüne dikilen barikatlardır. Birçok arkadaşımız tartaklanarak, biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. Sizin inadınızdan çok bizim inadımız var, çünkü ortada olan bizim, eğitim emekçilerinin sorunları, hakları. Çalınmaya çalışılan bu ülkenin geleceği. Buna olan itirazımızı haykırmak için buradayız. 14 arkadaşımız gözaltına alındı ama yine buradayız. Eğitim emekçileri diz çökmez, biat etmez, ders verir" dedi.

Ardından söz alan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu saldırı yasası olarak nitelendirerek bu saldırıya geçit vermeyeceklerini ifade etti. Açıklamasına Türkiye’de görev yapan ücretli öğretmenlerin tam bir ay derse girseler dahi 12 bin liranın üstünde ücret alamadıklarının ve Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi'nde bu gerçekle yüzleşilmediğinin altını çizerek devam eden Koçak, şunları söyledi:

"AKP iktidarının ne öğretmene ne de öğrenciye verebileceği tek bir söz kaldı. ÖMK de bunu bir kez daha göstermiş oldu. AKP iktidarı, öğretmenlere saldırıyor. AKP iktidarının yasalarına, kanunlarına, meclise getirdiği önergelere ses çıkarmazsak bu çarkın altında ezilmeye devam edeceğiz. Buna artık dur deme zamanı geldi" dedi.

POLİS ŞİDDETİNE SUÇ DUYURUSU

KESK Ankara Şube Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğdu’nun okuduğu basın açıklamasında, bakanlıktan Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere yönelik polis şiddeti eleştirildi. Açıklamada, öğretmenlere, sendika ve KESK yöneticilerine çetelere, mafyalara, rantçılara, depremde onbinlerin ölümüne neden olan müteahhitlere kurulmayan barikatların kurulduğu belirtildi.

Öğretmenlere saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirilerek, "Bu saldırılar, yasaklamalar, işkence ederek gözaltına almalar fiili ve meşru mücadelemizden bir adım olsun geri adım attırmayacaktır” denildi.

Ülkenin geleceğini iktidarın ideolojik referanslarına göre şekillendirmesi hedeflenen Öğretmenlik Meslek Kanununu’nun Meclis’ten sessiz sedasız geçirilmek istendiğinin altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi

"Kanun teklifi öğretmenlik mesleğini değersizleştirmekte, öğretmenlerin iş güvencesini ciddi anlamda tehdit etmekte, eğitim fakültelerinden mezun olmayı ayrıntıya indirgeyip kurulacak Eğitim Akademileri üzerinden AKP kadrolarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmemekte, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Eğitim emekçilerinin özlük haklarını zayıflatmakta, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Eğitim emekçilerinin kazanılmış haklarını önemli oranda ortadan kaldırmakta, eğitim fakültelerinden mezun olmayı öğretmenliğe atanmada bir ayrıntı haline getirmektedir. Özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanların başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermemektedir."