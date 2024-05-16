Eğitim Sen birleşik mücadeleye çağırdı

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 10 Mayıs’ta tüm eğitim sendikalarının yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Genel Merkez’de gerçekleştirilen açıklamada “10 Mayıs iş bırakma eylemi yürünmesi gereken yolu göstermiştir” denildi.

Sendika Başkanı Kemal Irmak tarafından okunan açıklamada şunlar denildi: “Meslektaşımızın görevi başında öldürülmesinin ardından sendikamızın çağrısıyla 7 eğitim sendikası iş yerlerinde ve alanlarda birleşme kararı almıştır. Diğer sendikalar tüm çabalarımıza rağmen okulda şiddete ortak tepki gösterilmesi çağrılarımıza olumlu yanıt vermemiş, uzak durmayı tercih ederek tek başlarına hareket etmişlerdir. Bazı sendika merkezlerinin sadece kendilerini düşünerek ayrı hareket etmesine karşın pek çok ilde eğitim emekçilerinin yapılan yürüyüş ve eylemlerde büyük ölçüde birleştiği ve birlikte alan eylemlilikleri gerçekleştirildiği görülmüştür. Uzun yıllar sonra ilk kez ülkenin 81 ilinde eğitim emekçileri, ‘Eğitimde şiddete hayır!’ ve ‘Çalışırken ölmek istemiyoruz!’ talebi üzerinden okulları boşaltmış ve alanlara çıkmıştır.”

Tüm eğitim emekçilerine çağrı yapan Irmak, “Eğitim ve bilim emekçileri olarak, bulunduğumuz her alanda ‘Birleşe birleşe kazanacağız!’ şiarıyla hareket ederek daha örgütlü ve daha kararlı mücadele yürüteceğimizin bilinmesini istiyor, eğitim alanındaki tüm sendikaları, bütün eğitim ve bilim emekçilerini, demokratik kamuoyunu ortak talepler etrafında birleşmeye ve birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.