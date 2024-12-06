Eğitim Sen: Cinsiyetçi Müdür Dadaş, görevden alınmalıdır

HABER MERKEZİ

Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulun an Patnos Fen Lisesi’nde Müdür Akif Dadaş’ın kadın öğretmenlere ve kız öğrencilere ilişkin cinsiyetçi yaklaşımına tepkiler sürüyor.

Dadaş’ın hamile olan bir öğretmene yönelik “Nasıl hamile kalırsın?” demesi ve voleybol oynayan kız öğrencileri hedef almasına tepki gösteren Eğitim Sen, açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cins ayrımcı ve aşağılayıcı sözler, kadınların çalışma hayatında ve eğitimde karşı karşıya kaldığı ayrımcılığın göstergesidir. Kız öğrencilerin spor gibi sosyal etkinliklerde bulunmasını ‘iffetsizlik’ olarak niteleyen bir bakış açısı, kadını toplumsal yaşamdan soyutlamayı ataerkil zihniyetin bir yansımasıdır” denildi.

Açıklamada, cinsiyetçi söylemlerin çarpık siyasal-ideolojik tutumlardan ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalık eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Bu olay, eğitim yöneticilerinin liyakatsiz atamalarla göreve getirildiğini ve eğitimin siyasal-ideolojik bir alana çekilmeye çalışıldığını göstermektedir. Patnos Fen Lisesi Müdürü derhal görevden alınarak, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülmelidir.”