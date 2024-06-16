Eğitim Sen'den Bakan Tekin'e tepki: "Dinci, gerici cemaat ve vakıflara baksın"

Eğitim Sen, Bakan Tekin'in "Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlanmıyor" açıklamasına tepki göstererek "Bakan kamu kaynaklarıyla fonlananları görmek istiyorsa proje adı altında dinci gerici cemaat ve vakıflara, teşvik adı altında özel okul patronlarına baksın" yanıtını verdi.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlanmıyor" açıklamasına sosyal medyadan yanıt verdi.

Eğitim Sen, Bakan Tekin'e "Dünyanın hiçbir yerinde eğitim emekçileri bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından bu kadar itibarsızlaştırılmıyor. Öğretmenler kamu tarafından fonlanmıyorlar. Yaptıkları işin, verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Eğitim Sen, Bakan Tekin'in ifadelerini alıntılayarak şu yanıtı verdi:

"Dünyanın hiçbir yerinde eğitim emekçileri bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından bu kadar ititbarsızlaştırılmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hatırlatmak isteriz. Öğretmenler kamu tarafından fonlanmıyorlar. Yaptıkları işin, verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar. Üstelik yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücret karşılığı çalışıyorlar. Bakan kamu kaynaklarıyla fonlananları görmek istiyorsa proje adı altında dinci gerici cemaat ve vakıflara, teşvik adı altında özel okul patronlarına, geçiş garantili köprülere, havalimanlarına, otoyollara aktarılan kamu kaynaklarına, 5’li çetenin silinen vergi borçlarına, sarayın harcamalarına ayrılan milyarlara baksın."

Dünyanın hiçbir yerinde eğitim emekçileri bizzat Milli Eğitim Bakanı tarafından bu kadar ititbarsızlaştırılmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e hatırlatmak isteriz. Öğretmenler kamu tarafından fonlanmıyorlar. Yaptıkları işin, verdikleri emeğin karşılığını alıyorlar. Üstelik… pic.twitter.com/cHKFc6ttze — Eğitim Sen (@egitimsen) June 16, 2024

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Erzurum'da AKP'nin bayramlaşma programında konuştu.

Tekin, "Sokakta gördüğünüz 80 kişiden 1 tanesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından maaşı ödenen öğretmen statüsünde. Bakın bu devasa bir rakam. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 30'lu 40'lı rakamlardan şu an 13-14'lere düşmüş durumda. Bunlar dünya ortalamalarının gerçekten üstünde olan rakamlar. Dünyanın hiç bir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi, kamu tarafından fonlandırılmıyor" demişti.