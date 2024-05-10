Eğitim Sen'den İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem: "Güvenli eğitim, güvenli gelecek"

Eğitim Sen, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İbrahim Oktugan ismli okul müdürünün 17 yalındaki lise öğrencisi tarafından öldürülmesinin ardından iş bıraktı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca "Güvenli eğitim güvenli gelecek" ve "Susma haykır şiddete hayır" sloganları atıldı ve Yusuf Tekin'in istifası talep edildi.

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen, İstanbul Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan, lise öğrencisi 17 yaşındaki Irak asıllı Y.K tarafından vurularak öldürülmesini ve okullarda artan şiddet olaylarını protesto etti.

Eğitimciler, Beyazıt tramvay durağından başlayarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Güvenli eğitim güvenli gelecek" ve "Susma haykır şiddete hayır" sloganları atıldı ve Yusuf Tekin'in istifası talep edildi.

Öte yandan Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen de İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde buluşarak eylem düzenledi.

Eğitimciler, ilk olarak, öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan başta olmak üzere şimdiye dek görev sırasında uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm öğretmenler için saygı duruşuna geçti. Öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapısına siyah çelenk bıraktı.

Can güvenliklerinin bulunmadığının altını çizen eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yasal düzenleme çağrısında bulundu.