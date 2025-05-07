Eğitim Sen'den, kız öğrencilerin kıyafetine karışan okul müdürüne tepki: Derhal soruşturma başlatılmalı

Eğitim Sen Kadın Meclisi, Antalya Konyaaltı Anadolu Lisesi’nde 22 Nisan 2025 tarihindeki mezuniyet töreninde okul müdürünün kız öğrencilerin kıyafetlerine müdahale etmesine tepki gösterdi.

Okul müdürünün, mezuniyet fotoğrafı çekimi için okula gelen kız öğrencilere kıyafetler nedeniyle söylediği "Bu haliniz ne okula böyle mi gelinir? Örf adetlerimize ahlakımıza uygun değil. Ben size ahlak öğretirim. Adam gibi gelin. Böyle mini etekler benim lügatımda yok. Benim görev yaptığım okulda da aramaz. Öğrenci gibi gelip öğrenci gibi gideceksiniz" şeklindeki sözler dilekçede yer almıştı.

Müdürün sözlerinin ardından öğrencilerin okul bahçesinde bekletildiği, bazı öğrencilere zorla cübbe giydirildiği ve tuvalet ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilmediği belirtildi.

Eğitim Sen Kadın Meclisi, yaşananlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sadece bu olayın değil, Türkiye genelinde uygulanan muhafazakâr eğitim politikalarının, laiklik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerini hedef aldığı vurgulandı.

"SİSTEMLİ BİR İDEOLOJİK KUŞATMA"

Sendika, kız öğrencilerin kıyafetlerinin "namus" kavramı üzerinden denetlenmesini, eğitimcilerin dini referanslarla baskı kurmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının müfredattan çıkarılmasını sistemli bir ideolojik kuşatma olarak nitelendirdi.

“BU MÜDAHALEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Eğitim Sen, yaşananları sadece kadınların değil, tüm toplumun özgürlük alanlarına yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi. Okul müdürünün öğrencilere yönelik sözlerinin baskıcı, cinsiyetçi ve ayrımcı olduğu ifade edilerek, bu zihniyete karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

Sendika, olayla ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı:

Okul müdürü hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılmalı.

Öğrencilere uygulanan psikolojik baskı kabul edilmeli, gerekli destek sağlanmalı.

Olay kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmalı.

Tüm eğitim yöneticilerine toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve laiklik konularında zorunlu eğitim verilmeli.

Eğitim sistemindeki tüm gerici, ayrımcı ve cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli.

“EĞİTİMDE EŞİTLİK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

Eğitim Sen Kadın Meclisi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Eğitim kurumlarını denetim mekanizmasına çeviren bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Laikliğin, bilimsel eğitimin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Cinsiyetçiliği okullarımızdan söküp atana kadar susmayacağız.”