Eğitim Sen'den lisede öğretmene yönelik zorbalığa karşı açıklama

Eğitim Sen, Ankara'da bir lisede öğrencilerin öğretmenlerine yönelik zorbalık içeren görüntülere ilişkin, "Bu olay, eğitim ortamlarının pedagojik açıdan ne kadar kırılganlaştığını bir kez daha göstermektedir" açıklamasını yaptı.

Ankara'da bir lisede öğrencilerin, matematik öğretmenlerine karşı sınıf içindeki davranışları tepki çekti.

Eğitim Sen, konuyla ilgili açıklamasında, öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı ve çalışma koşullarının ağırlaştığı bir dönemde öğrencilerin davranışlarının da olumsuz etkilendiği vurgulandı.

Öğrenci zorbalığının, okulların giderek daha denetimsiz ve pedagojik destekten yoksun bırakılması sonucu büyüyen bir sorun haline geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara’daki bir lisede öğrencilerin öğretmenlerine yönelik zorbalık içeren görüntüleri, bizleri derinden üzmüştür. Bu olay, eğitim ortamlarının pedagojik açıdan ne kadar kırılganlaştığını bir kez daha göstermektedir. Öğretmenlerin itibarsızlaştırıldığı, çalışma koşullarının ağırlaştığı bir ortamda öğrencilerin davranışları da kaçınılmaz biçimde olumsuz etkilenmektedir. Nitekim öğrenci zorbalığı okulların giderek daha denetimsiz ve pedagojik destekten yoksun bırakılması sonucu yükselen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı kurulabilmesi, ancak güvenli, destekleyici ve demokratik bir öğrenme atmosferiyle mümkündür. Zira bu tür olaylar, bireysel vakalar değil, yıllardır ihmal edilen kapsayıcı eğitim politikalarının eksikliğinin bir sonucudur ve önüne geçmek için güçlü bir kamusal irade gerektirir. Eğitim Sen olarak, hem öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimini güçlendirecek hem de eğitim emekçilerinin meslek itibarını ve güvenliğini koruyacak bütüncül politikaların derhal hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyoruz."