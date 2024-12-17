Eğitim Sen'den MEB'e ücretli öğretmen çağrısı

Eğitim Sen İstanbul şubeleri, 2024 yılının Aralık ayı başında ödenmesi gereken ek ders ücretlerinin yatırılmamasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Millî Eğitim Bakanlığı, bu gecikmelere bir an önce son vererek eğitim sisteminde yaşanan sorunları kalıcı olarak çözmek için somut adımlar atmalıdır” denildi.

Açıklamada "Bugün bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girdiği takdirde ancak asgari ücrete yakın bir ödeme alabilmektedir. Pek çok ücretli öğretmen açlık sınırının altında hatta asgari ücretin de altında maaşlarla çalıştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Eğitim Sen’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Her fırsatta bütçeden ‘aslan payı’nı eğitime ayırmakla övünen siyasi iktidar, binlerce ücretli öğretmenin 5 Aralık’ta yatması gereken ek ders ücretlerini aradan 10 günden fazla zaman geçmesine rağmen hala yatırmamış, çok sayıda arkadaşımız mağdur edilmiştir. 2024 yılı Aralık ayı başında ödenmesi gereken Kasım ayına ait ek ders ücretleri birçok il ve ilçede hala yatırılmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen ücretli öğretmenlerin, emeklerinin karşılığı olan ek ders ücretlerinin zamanında yatırılmaması, ücretli öğretmenlerin zaten güvencesiz olan çalışma koşullarını daha da zorlaştırmıştır.

Ücretli öğretmenler, kadrolu meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücret almakta, sigorta primleri sadece çalıştıkları günler üzerinden yatırılmakta ve kadrolu öğretmenlerin doğal olarak sahip oldukları pek çok haktan da faydalanamamaktadırlar. Eğitim öğretim gibi önemli bir alanda güvencesiz istihdam edilen ücretli öğretmenlerin hak ettikleri ücretlerin zamanında ödenmemesi, arkadaşlarımızın yaşamını daha da zorlaştırmakta, kira ve faturalar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanabilmektedir.

Öğretmenlerin maaşlarının ve ek ders ücretlerinin gecikmesi, yalnızca maddi bir sorun değil, aynı zamanda eğitim emekçilerine verilen değeri göstermesi açısından düşündürücüdür. Her ay düzenli bir şekilde yapılan bu gecikmeler, öğretmenlerin ekonomik olarak zor durumda kalmasına neden olurken, her yıl sonunda ve başında benzer sorunlar yaşanması dikkat çekicidir.

Bugün bir ücretli öğretmen haftada 30 saat derse girdiği takdirde ancak asgari ücrete yakın bir ödeme alabilmektedir. Pek çok ücretli öğretmen açlık sınırının altında hatta asgari ücretin de altında maaşlarla çalıştırılmaktadır.

İstanbul’da da ilçelerden topladığımız bilgiler il genelinde ücretli öğretmenlerin ek derslerinin yüzde doksanlara varan oranda hala yatırılmadığıdır. Bazı ilçelerde ise durum daha da garip bir hal almış ve bazı okullarda ödeme yapılırken bazılarında yapılmamıştır.

Eğitim Sen olarak öncelikli talebimiz ücretli öğretmenlik sistemine son verilerek, tüm öğretmenlerin güvenceli ve kadrolu olarak istihdam edilmesidir.