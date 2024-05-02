Eğitim Sen'den MEB'e 'yeni müfredat taslağı' tepkisi

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, hazırlanan yeni müfredat taslağı hakkında açıklama yaptı. Irmak, açıklamasında, "MEB'in yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır" dedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredat taslağının "düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını" söyledi.

Irmak, beraberindeki sendika üyeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı.

Yeni müfredat taslağının otoriteye biat etmeye yakın, eleştirel düşünmeye ve sorgulamaya uzak şekilde hazırlandığını savunan Irmak, "MEB'in yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır" diye konuştu.

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"POLİTİK NİTELİKTEDİR"

Irmak, "Eğitim programlarında yapılan teknik değişikliklerden çok, iktidarın siyasal programına paralel hazırlanmış bir eğitim müfredatı bulunduğunu" iddia ederek, "Yeni müfredata yönelik eleştirilerimiz sadece teknik ve pedagojik değil, aynı zamanda politik niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Irmak, yeni müfredatın çocukların eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar oluşturabileceğini öne sürdü.