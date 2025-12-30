Eğitim Sen'den okullara getirilen yılbaşı kutlama yasağına tepki: Okullar yasakların değil, özgür gelişimin mekânıdır

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü kent genelindeki okullara yılbaşı etkinlikleri gerçekleştirilmemesi yönünde talimat verdi.

Müdürlük tarafından okula gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Düzenlenen etkinliklerin, millî ve manevi değerlerimiz ile kültürel yapımıza uygun şekilde planlanması ve yürütülmesi büyük önem arz etmekte denilmektedir. Bu kapsamda yılbaşı vb. etkinlikler adı altında, kültürümüze, geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi, okul ve sınıf süslemelerinde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin millî, manevi ve kültürel değerlerimize uygun etkinliklere yönlendirilmesi, bu konuda okul yönetimleri ve öğretmenlerimizce gerekli anlayış ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

Eğitim Sen Ankara Şubeleri konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"‘Yılbaşı kutlamaları yasağı’ adı altında okullara gönderilen yazı kabul edilemez niteliktedir” denilen açıklamada, “Henüz dün, Vatikan Devlet Başkanı Papa’nın devletin en üst düzey protokolüyle ağırlanması kamuoyunun gündemindeyken; bugün yılbaşı kutlamalarının yalnızca bir ‘Hristiyan geleneği’ olarak tanımlanması ve bu gerekçeyle okullarda yasakçı bir dilin hâkim kılınması açık bir çelişkidir” ifadeleri yer aldı.

“OKULLAR, YASAKLARIN DEĞİL, ÖZGÜR GELİŞİMİN MEKÂNIDIR"

Gönderilen yazının pedagojik ölçütleri dışlayan, muğlak ve ideolojik değer tanımlarıyla yasakları meşrulaştıran, öğretmenlerin mesleki özerkliğini ve eğitim hakkını zedeleyen bir anlayışı yansıttığı belirtilen açıklama, “Okullar, yasakların değil, özgür gelişimin mekânıdır. Eğitim Sen olarak; çocukların çok yönlü gelişimini esas alan, özgür, laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” sözleriyle son buldu.