Eğitim Sen'den ÖSYM tepkisi: Skandalın üstü örtülemez

Eğitim-Sen, ÖSYM sistemine sızılıp öğrencilerin tercihlerinin değiştirilmesi skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Sendika, bu kadar ciddi bir kamusal suça karşı yargının sessiz kalmasının “Türkiye’de hukukun artık eşit uygulanmadığını” bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamada, “Kamunun ve iktidarın çıkarlarına dokunan hiçbir olayda adalet mekanizması işletilmezken, en küçük muhalif tutumda dahi hızlıca cezalar yağdırılmaktadır. Yargı, iktidarın ve sermayenin bekçisine dönüşmüştür” ifadeleri yer aldı.

Bu olayın yalnızca eğitim sistemindeki denetimsizliği değil, devletin adalet anlayışındaki çifte standardı da açığa çıkardığına dikkat çekilen açıklamada “Üstelik bu olay tekil değildir. Birçok öğrencinin tercihi bilgisi dışında değiştirilmiştir. Bu tablo, olayın rastlantısal değil, örgütlü ve sistematik bir müdahale olduğunu göstermektedir. Ancak tüm bu delillere rağmen hâlâ bir tutuklama, kamu görevlileri hakkında bir soruşturma ya da kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapılmamıştır” denildi.

"MÜNFERİT VAKA DENİLEREK GEÇİŞTİRİLİYOR"

Olay ile tüm yerleştirme algoritmasının değiştirildiği, binlerce öğrencinin sıralamasının değiştiği bir sistem krizi olduğuna vurgu yapılırken “Yıllardır yaşanan sınav yolsuzlukları, soru sızdırma skandalları, torpilli atamalar ve dijital manipülasyonlar her defasında ‘münferit vaka’ denilerek geçiştirilmektedir. Oysa her ‘münferit vaka’ söylemi, kamusal sorumluluğun üzerini örten politik bir kalkan işlevi görmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Eğitimde dijitalleşme, kamusal denetimden yoksun olamaz. Tüm sınav ve yerleştirme süreçleri bağımsız, şeffaf ve kamu yararına yürütülmelidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MEB, ÖSYM ve YÖK başta olmak üzere tüm kurumlar; bu olayda olduğu gibi sorumluluğu öğrencilere yükleyen değil, veriyi, adaleti ve emeği koruyan mekanizmalar kurmakla yükümlüdür.

Bu skandalın üzeri örtülmemeli, sorumlular bir an önce yargı önüne çıkarılmalıdır. Kamusal güvenliğin sağlanmadığı, adaletin işletilmediği bir düzende eğitimden, liyakatten ve eğitim hakkından söz edilemez.

Gençlerin çalınan umutlarını geri vermek, bu ülkenin hem hukuki hem de vicdani borcudur.

Eğitim-Sen olarak, emeğin, adaletin ve kamusal güvenliğin sesi olmaya; gençlerin geleceğini savunmaya devam edeceğiz.”