Eğitim-Sen'den Şanlıurfa'daki okula silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Şanlıurfa'nın Siverek Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi'ne giren Ö.K isimli saldırgan rastgele ateş açtı.

Saldırıda 16 yaralı olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Sendika tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen ve aralarında öğretmen ve öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınıyoruz.

Yaralanan meslektaşımıza ve öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.

Eğitim Sen olarak, öğretmenlerin ve öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunma hakkını savunarak, süreci yakından takip ediyoruz."