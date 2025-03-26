Eğitim Sen'den soruşturma tepkisi: Mücadeleden geri adım atmayacağız

Eğitim Sen Başkanı Kemal Irmak, Eğitim Sen hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Irmak, yaptığı açıklamada, "Bugün bize yönelik başlatılan soruşturmanın hiçbir hukuki dayanağı yoktur aslında. Her şey bir bahane bu ülkenin en dinamik, eğitim alanındaki en direngen örgütü olan Eğitim Sen'i baskı altına almak için yapılan bir hamledir" ifadelerini kullandı.

Irmak, şöyle devam etti: "Sendikalar bu topraklarda yıllarca, onlarca, yüzlerce kez iş bırakmıştır, grev yapmıştır, grev çağrısı yapmıştır ama hiçbir çağrıya bugün bize yapıldığı gibi jet hızıyla bir soruşturma açılmamıştır. Bu bile her şeyin göstergesidir. İnsan, toplum ve doğa yararına üniversite istemek için öğrencilerin anayasal demokratik haklarını kullanma iradelerini saygı duymak ve yanlarında olmak için öğrencilerin güvenli bir kampüs ortamında eğitim öğretim hakkının kullanabilmeleri noktasında yaptığımız bir günlük hizmet üretmeme çağrısı neresinden bakarsanız bakın asla suç niteliğinde değildir. Anayasal ve demokratik bir hakkı kullanılmasıdır."

"Eğer bu topraklarda birileri yargılanacaksa eşit, bilimsel eğitim, herkese parasız nitelikli eğitim, herkesin ana dilinde eğitim hakkını savundugu için Eğitim Sen yargılanamaz" diyen Irmak, şunları kaydetti: "Oluşturduğu gerici ve piyasada eğitim sistemiyle birçok çocuğun eğitim hakkını çalan Milli Eğitim Bakanlığı yargılanmalıdır. 11 tane lise çağındaki çocuğun MESAM uygulamalarıyla ölmesine sebep olan Milli Eğitim Bakanlığı yargılanmalıdır."

Soruşturmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Irmak, "Eğitim Sen mücadele hattından bir adım dahi geri adım atmayacaktır" ifadesini kullandı.