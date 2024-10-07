Eğitim Sen: Eğitim kurumlarında yolsuzluğa geçit vermeyeceğiz!

HABER MERKEZİ

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube, BirGün’ün “Okul müdüründen fatura yolsuzluğu” başlığıyla gündeme taşıdığı TEV Türkan Sedefoğlu İlkokulu Müdürü T.E.C.’nin yolsuzluğuna ilişkin açıklama yaptı.

Okul Müdürü T.E.C.’nin Ağustos 2023’ten itibaren okula kilolarca kıyma, kuşbaşı aldığı ancak bu alımların sahte olduğu ve okula bunların hiç girmediği hatırlatılan açıklamada T.E.C. hakkında ceza soruşturması açıldığı aktarıldı. Açıklamada, T.E.C.’nin hakkında açılan soruşturmaya karşın Beykoz Mehmet Emin Pulatkonak İlkokulu’nda okul müdürlüğü görevine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada bu ve benzeri vakalara karşı “koruma şemsiyesi”nin devreye sokulduğu müddetçe eğitim emekçilerinin kamunun zarara uğratılmaması yönündeki girişimlerinin anlamsız hale geldiği ifade edildi.

HARAMİ DÜZENİNE SON VERECEĞİZ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu görüntüler ve yolsuzluk iddiası bir kez daha Bakanlığın yalanlarını ortaya çıkarmış, gerçekler ortaya dökülmüştür. Okullarda velilerden para toplanmakta, okul ihtiyaçları velilerden karşılanmaktadır. Kamusal bir hizmet olması gereken eğitim, yok sayılarak suç işlenmektedir. Halkımız ödediği vergilerin karşılığında eğitim hizmetinden yararlanamamakta, bağış adı adında ücret vermek zorunda bırakılmaktadır. Eğitim Sen olarak, tüm velileri okul aile birliklerinde görev almaya ve para talebinde bulunanlara karşı suç duyurusunda bulunmaya, eğitim emekçilerini okullarda ihale, satın alma ve teslim alma komisyonlarında görev almaya çağırıyoruz. Kurumlar halkındır. Halkın öğretmenleri olarak, halk adına kurumları denetlemeye devam edecek, harami düzenine son vereceğiz.”

MEB'E SORULAR

“Okul müdürlerinin korunduğu düşüncesini ortadan kaldıracak bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu açıktır” denilen açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı’na şu sorular iletildi:

“>> Adı geçen müdür soruşturma süresince neden açığa alınmamıştır?

>> Neden halen okul müdürlüğü görevine devam etmektedir?

>> Kim ya da kimler tarafından korunmaktadır?

>> İl müfettişlerinin elinden dosya alınmış mıdır? Alındıysa gerekçesi nedir?

>> Soruşturmayı yürüten İl müfettişlerine bakanlık müfettişleri görevlendirilerek soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa gerekçesi nedir?

>> Milli Eğitim Bakanlığı yolsuzluk iddiasını bir hikmet, adı geçeni korumayı da merhamet olarak mı görmektedir?”