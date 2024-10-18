Eğitim Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur: “Bedenimiz bizimdir, ne giyeceğimize biz karar veririz"

AKP Eskişehir Milletvekili Ayşe Güran’ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal adlı vakıf ile Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kadın öğretmenlere yönelik “Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları” dersi verilmesi planlanan protokol, Eskişehir’de protesto edildi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu tarafından saat 18.00’de Hamamyolu Yediler Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında “Bedenimiz Bizimdir! Cinsiyetçi Politikalarınızı Kabul Etmiyoruz! Elinizi Kadınların Bedeninden Çekin!" pankartı açıldı.

"KİMSENİN HADDİ DE İŞİ DE DEĞİLDİR"

Kitle adına basına açıklamada bulunan Eğitim Sen Eskişehir Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur, “Kadın eğitim emekçilerinin bedenlerine, haklarına, yaşamlarına yönelik tüm bu saldırılara karşı, ellerini kadınların bedenine, kıyafetine uzatanların cüretini kadınlar alaşağı edecektir. Kadın eğitim emekçilerinin nasıl giyinmeleri gerektiğine yönelik ‘eğitim’ vermek kimsenin haddi de işi de değildir” diye konuştu.

Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur; okullardaki temizlik, hijyen ve güvenlik gibi “acil ve yakıcı sorunlara” çözüm üretilemediğini hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm bu sorunlar yerine “kadın eğitim emekçilerinin kıyafetleri ile uğraştığına” dikkat çekti.

Kamunun dini vakıf ve cemaatler aracılığıyla örgütlenmek istendiğine işaret eden Sabur, tüm bu yaşananların “gerici, cinsiyetçi, siyasal, ideolojik hedefi doğrultusunda öğretmenleri itibarsızlaştırma ve ‘biat eden kendi öğretmenini’ yaratma politikasının” ürünü olduğunu vurguladı.

Sabur, “Bizler yaşadıklarımızdan biliyoruz ki iktidarın kadınlar üzerindeki tahakkümü her geçen gün biraz daha artıyor! Kadınların kaç çocuk doğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta özgürce dolaşmasından, çalışmasına, sosyal medya kullanımından, kahkahasına kadar bu ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın uzun süredir güvencesizlik, işsizlik, şiddet ve yoksulluk kıskacında kadınların yaşamını daha fazla denetim altına alma çabası, sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik pek çok hakkı kullanılamaz hale getirmiştir” diye konuştu.

Eşit ve özgür bir yaşamın örgütlü mücadeleyle inşa edileceği vurgulanan açıklamada kadınların “hakkı olanı evde, işte, sokakta, kısacası yaşamın her alanında mücadeleyi büyüterek kazanacağı” ifade edildi.

Kitlenin sık sık "Yaşasın Kadın Dayanışması” sloganları attığı basın açıklamasına Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra kent muhalefetinin parçası siyasi ve sendikal özneler ile çok sayıda yurttaş da katıldı.